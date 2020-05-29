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В Беларуси производство средств защиты за апрель выросло в 260 раз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Производство средств защиты в апреле выросло в 260 раз по сравнению с апрелем 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изготовили 41 миллион текстильных изделий, включая маски, и 1 миллион одежды из нетканых материалов, в том числе защитные костюмы и халаты. Производство дезинфицирующих средств выросло в 4,5 раза (это если апрель сравнивать с мартом), а косметических средств и антисептиков – в 4 раза.
С началом пандемии некоторые предприятия решили увеличить производство востребованных в это период товаров, особенно средств защиты и антисептиков. В апреле постановлением Совмина были увеличены квоты на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств.
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Новости Беларуси. Производство средств защиты в апреле выросло в 260 раз по сравнению с апрелем 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изготовили 41...
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