|
На проспекте Пушкина Volkswagen тяжело травмировал 16-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила подростка на столичном проспекте Пушкина. Об этом
По данным следствия, днем 29 мая 42-летний водитель Volkswagen ехал по проспекту и сбил 16-летнего парня, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, предварительно, на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительно, парень переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)