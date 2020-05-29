На проспекте Пушкина Volkswagen тяжело травмировал 16-летнего парня

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила подростка на столичном проспекте Пушкина. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, днем 29 мая 42-летний водитель Volkswagen ехал по проспекту и сбил 16-летнего парня, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, предварительно, на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Следователи просят свидетелей и очевидцев данного ДТП позвонить по телефонам: 8 017 389-55-55, 8 033 333-67-19.