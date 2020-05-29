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Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

29.05.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Парке дикой природы Сент-Круа на северо-востоке Франции публике представили двух медвежат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

Малышки Дакота и Каролина вместе с мамой живут в отдельном просторном вольере. Они с удовольствием бегают и лазают по деревьям.

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

В парке Сент-Круа живет около 1500 животных. За период вынужденного карантина детеныши здесь появились у многих обитателей, среди них еноты, рыси и северные олени.

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Новости Франции. В Парке дикой природы Сент-Круа на северо-востоке Франции публике представили двух медвежат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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