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Скандал. Дмитрий Гордон: Соловьев – умница, просто он еще сволочь и подонок. Так бывает

29.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Соловьев спровоцировал новый скандал. Телеведущий резко отреагировал на намерение украинского коллеги Дмитрия Гордона взять у него интервью.

Скандал. Дмитрий Гордон: Соловьев – умница, просто он еще сволочь и подонок. Так бывает
Дмитрий Гордон / фото в статье: Global Look Press, Instagram
Ранее Гордон уже взял два интервью у известных россиян – бывшего командующего вооруженными силами ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Хотел продолжить, но...

В эфире «России 1» Соловьев сравнил Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. Давать интервью Гордону, по словам Соловьева, так же глупо, как если бы во время Великой Отечественной войны Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.


«Мы – наследники Левитана, а ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера, и никогда это не путай. И не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев», – заявил Соловьев в эфире со всей экспрессией, на которую только способен.


Владимир Соловьев


– Дмитрий, вы в курсе определения, которое дал вам Соловьев?

– Конечно. Я уже выпустил ответ ему на YouTube.

– Обзываете его, как и он вас?

– Нет. Ну разве я могу?

– Хотите продолжить с Владимиром Рудольфовичем словесную баталию или рассчитываете теперь встретиться с ним в суде?

– Я исхожу из того, что: пусть говорит. Когда такое г. говорит обо мне, значит, я хороший человек. Это – маркер.

– Вы серьезно планировали интервью с Соловьевым или это изначально был троллинг с вашей стороны?

– Конечно, серьезно. Я всегда беру интервью у людей, которые мне интересны. Он, безусловно, интересный человек. Он главный российский пропагандист, командир российского информационного спецназа, который своими пламенными речами поджигал фитиль войны. Конечно, он интересен.


Кроме того, он мастер. Я справедливый человек и всегда отдаю дань чужому таланту. Он очень талантливый: я не знаю больше никого, кто мог бы изо дня в день стоять по несколько часов на ногах, в полувоенном френче и с серьезным выражением лица в прайм-тайм истошно поливать Украину и украинцев. Для этого нужен талант, безусловно.

Он умнейший человек, и я говорю это без подвоха. Он умница. Просто он еще сволочь и подонок. Так бывает.

– О чем вы планировали спросить Владимира Соловьева?

– Много о чем. Я бы спросил, как соединяется в душе одного человека любовь к западному и в то же время – истеричная любовь к русскому миру.

Хотя я, конечно, подозреваю, что он сам не верит в то, что несет с экрана. Он глубоко западный человек, о чем говорит его собственность на западе. При этом в России он тупо зарабатывает деньги, и, как писал «Собеседник», немалые.

– С кем еще из российских пропагандистов вы планируете пообщаться?

– Так сразу и не скажешь. Соловьев самый яркий.

Есть еще Дмитрий Киселев, мы с ним даже знакомы. Я был у него на даче в Коктебеле, когда Крым еще был украинским. Но он для меня понятен и малоинтересен. Хотя тоже, безусловно, интеллектуал. Но ведет себя так гадко, что это даже мешает мне с ним общаться.
 
 
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Владимир Соловьев спровоцировал новый скандал. Телеведущий резко отреагировал на намерение украинского коллеги Дмитрия Гордона взять у него интервью.
 
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