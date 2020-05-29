Источник материала: Tut.by

Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после общественного обсуждения . Перечень таких нарушений станет меньше. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова..



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Напомним, балльную систему наказаний водителей предусматривает новая редакция Кодекса об административных нарушениях. Если совсем просто, суть такова: нарушил ПДД — получил «оценку», собрал 10 баллов — лишился на полгода водительских прав.

Система предлагается 3-балльная. Конкретное количество баллов зависит от категории нарушения. Например, за разговор по мобильнику за рулем — 1 балл, за превышение скорости более, чем на 40 км в час — 2 балла, а за выезд на встречку — 3 балла. Есть нарушения (например, выброшенный из окна мусор или правила парковки), за которые баллы ставить не будут.

Отдельная дискуссия во время общественного обсуждения развернулась вокруг штрафного балла за непройденное ТО. С одной стороны, езда без техосмотра действительно влияет на безопасность дорожного движения. С другой стороны — всем очевидно, что многие водители сейчас не проходят техосмотр именно из-за затянувшегося вопроса с отвязкой от него уплаты дорожного сбора. Этот вопрос остается нерешенным уже второй год: сначала автомобилисты ждали новый документ к июлю 2019 года , потом — к январю 2020-го.

- На основании предложений граждан, высказанных в ходе общественного обсуждения проектов административных кодексов, Министерством внутренних дел в настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре перечня правонарушений, за которые будут начисляться штрафные баллы в рамках предлагаемой балльной системы, - сообщает МВД. - Число таких нарушений будет сокращено. В частности, из данного перечня планируется исключить нарушение, связанное с управлением транспортным средством без разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.