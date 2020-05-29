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Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после общественного обсуждения
Источник материала: Tut.by
Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после
Напомним, балльную систему наказаний водителей предусматривает новая редакция Кодекса об административных нарушениях. Если совсем просто, суть такова: нарушил ПДД — получил «оценку», собрал 10 баллов — лишился на полгода водительских прав.
Система предлагается 3-балльная. Конкретное количество баллов зависит от категории нарушения. Например, за разговор по мобильнику за рулем — 1 балл, за превышение скорости более, чем на 40 км в час — 2 балла, а за выезд на встречку — 3 балла. Есть нарушения (например, выброшенный из окна мусор или правила парковки), за которые баллы ставить не будут.
Отдельная дискуссия во время общественного обсуждения развернулась вокруг штрафного балла за непройденное ТО. С одной стороны, езда без техосмотра действительно влияет на безопасность дорожного движения. С другой стороны — всем очевидно, что многие водители сейчас не проходят техосмотр именно из-за затянувшегося вопроса с отвязкой от него уплаты дорожного сбора. Этот вопрос остается нерешенным уже второй год: сначала автомобилисты ждали новый документ
- На основании предложений граждан, высказанных в ходе общественного обсуждения проектов административных кодексов, Министерством внутренних дел в настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре перечня правонарушений, за которые будут начисляться штрафные баллы в рамках предлагаемой балльной системы, - сообщает МВД. - Число таких нарушений будет сокращено. В частности, из данного перечня планируется исключить нарушение, связанное с управлением транспортным средством без разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.
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Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после общественного обсуждения
Напомним, балльную систему наказаний водителей предусматривает новая редакция Кодекса об административных нарушениях. Если совсем просто, суть такова: нарушил...
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