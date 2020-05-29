﻿ В Бресте на ул. Пронягина водитель сбил мальчика, отвёз его домой и скрылся. Ищем очевидцев. 21.by
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В Бресте на ул. Пронягина водитель сбил мальчика, отвёз его домой и скрылся. Ищем очевидцев

29.05.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГАИ: 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина напротив дома № 56/1 совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Бресте на ул. Пронягина водитель сбил мальчика, отвёз его домой и скрылся. Ищем очевидцев


Водитель доставил учащегося по месту проживания и уехал. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия по установлению личности водителя, совершившего ДТП.

В Бресте на ул. Пронягина водитель сбил мальчика, отвёз его домой и скрылся. Ищем очевидцев

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  По информации ГАИ: 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина напротив дома № 56/1 совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по...
 
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