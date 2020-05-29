В Бресте на ул. Пронягина водитель сбил мальчика, отвёз его домой и скрылся. Ищем очевидцев

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГАИ: 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина напротив дома № 56/1 совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.







Водитель доставил учащегося по месту проживания и уехал. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия по установлению личности водителя, совершившего ДТП.





Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам 102.