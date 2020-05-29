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В Бресте на ул. Пронягина водитель сбил мальчика, отвёз его домой и скрылся. Ищем очевидцев
29.05.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации ГАИ: 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина напротив дома № 56/1 совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудниками
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам 102.
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По информации ГАИ: 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина напротив дома № 56/1 совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по...
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