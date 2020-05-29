До 31 августа идентифицировать Яндекс-кошелек можно за 1 копейку через банк

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Идентифицировать кошелек можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Сделать это могут все граждане Беларуси, у которых есть карта любого банка страны. Резиденты других стран могут пройти эту процедуру в подразделении банка по паспорту за 30 рублей.



Клиенты других банков могут пройти процедуру регистрации в Межбанковской системе идентификации (МСИ). Без посещения офиса банка можно бесплатно выпустить виртуальную карту, пополнить ее на любую сумму и идентифицировать кошелек в Яндекс.Деньгах.