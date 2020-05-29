ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Ни в коем случае не врите" - Лукашенко рассказал о принципах, которым следует

29.05.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода рассказал, каким жизненным принципам следует. Один из них - всегда говорить правду, какой бы она ни была, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни в коем случае не врите" - Лукашенко рассказал о принципах, которым следует

"Говорите все что вы думаете. Но знайте, где, и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте. Меня критикуйте, других. Но не оскорбляйте лично. И второе - не врите. Ни в коем случае", - призвал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что во времена президентской молодости ему порой кто-то предлагал: вы скажите, а там посмотрим. "Я говорю: нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое. И тебе зададут вопрос: так ты когда правду говорил. Это мой жесточайший принцип - правда какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное… Вот два принципа, которым я сегодня следую", - рассказал Президент

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода рассказал, каким жизненным принципам следует. Один...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять фактов о здоровье и красоте женской груди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика