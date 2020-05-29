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Симптомы дефицита магния в организме, и как его восполнить. Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Прудникова рассказала, как бороться с симптомами недостатка магния в организме,
Мышечные спазмы, подергивания рук и ног, онемение конечностей, утренняя тошнота, регулярное чувство усталости – это симптомы недостатка магния в организме. Дефицит этого элемента опасен для здоровья, ведь магний отвечает за множество процессов в организме.
Врач уточнила, что у женщин дефицит магния встречается на 30% чаще, чем у мужчин из-за гормона, удерживающего воду в крови с помощью натрия – альдостерона.
Из-за сильных эмоциональных переживаний, а еще при длительном приеме оральных контрацептивов организм теряет много магния .
Магний лучше всасывается через кожу, чем через желудочно-кишечный тракт, поясняет врач, поэтому для быстрого пополнения его запасов нужно принимать ванны с солью, использовать магниевые лосьоны, масла и гели.
Усвояемость магния из пищи усиливают:
- животный белок;
- олигосахариды: капуста, орехи, огурцы, кабачки;
- инулин: топинамбур, цикорий, бананы;
- устойчивый крахмал: охлажденный рис, бобовые, зеленые бананы;
- лактулоза: брокколи, фасоль, творог, чеснок, спаржа.
Уменьшают усвояемость магния:
- глютен,
- лен,
- какао,
- не вымоченные орехи и грибы.
Фото: kiz.ru
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Врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Прудникова рассказала, как бороться с симптомами недостатка магния в организме, пишет «РИА-Новости». Мышечные спазмы,...
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