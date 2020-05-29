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Симптомы дефицита магния в организме, и как его восполнить. Рассказывает врач

29.05.2020 19:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Симптомы дефицита магния в организме, и как его восполнить. Рассказывает врач

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Прудникова рассказала, как бороться с симптомами недостатка магния в организме, пишет «РИА-Новости».

Мышечные спазмы, подергивания рук и ног, онемение конечностей, утренняя тошнота, регулярное чувство усталости – это симптомы недостатка магния в организме. Дефицит этого элемента опасен для здоровья, ведь магний отвечает за множество процессов в организме.

Врач уточнила, что у женщин дефицит магния встречается на 30% чаще, чем у мужчин из-за гормона, удерживающего воду в крови с помощью натрия – альдостерона. 

Из-за сильных эмоциональных переживаний, а еще при длительном приеме оральных контрацептивов организм теряет много магния .

Магний лучше всасывается через кожу, чем через желудочно-кишечный тракт, поясняет врач, поэтому для быстрого пополнения его запасов нужно принимать ванны с солью, использовать магниевые лосьоны, масла и гели.

Усвояемость магния из пищи усиливают: 

- животный белок;

- олигосахариды: капуста, орехи, огурцы, кабачки;

- инулин: топинамбур, цикорий, бананы;

- устойчивый крахмал: охлажденный рис, бобовые, зеленые бананы;

- лактулоза: брокколи, фасоль, творог, чеснок, спаржа.

Уменьшают усвояемость магния:

- глютен, 

- лен, 

- какао, 

- не вымоченные орехи и грибы.

Фото: kiz.ru

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Врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Прудникова рассказала, как бороться с симптомами недостатка магния в организме, пишет «РИА-Новости». Мышечные спазмы,...
 
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