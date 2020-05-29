Минское метро переходит на летний режим с 1 июня

Источник материала: ОНТ

С 1 июня в минском метро будет действовать летний режим работы, сообщает официальный твиттер-аккаунт минского метро.

График движения поездов поменяется с 1 июня. 2,5 минуты будет интервал на первой линии «Малиновка – Уручье» в утренние часы пик – с 7:00 до 9:00 – и в вечерние часы пик – с 17:00 до 19:00.

3 минуты – на второй линии метро «Могилевская – Каменная Горка».

Фото: БЕЛТА

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