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Себе-то верят? Где результаты проверок по "вбросам", которые анализировал Михаил Орда

29.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У пользователей соцсетей возник закономерный вопрос.
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Михаил Орда написал в “Фейсбуке”, что ни один случай принудительного сбора подписей за Александра Лукашенко не подтвердился. “Проверяем такие вбросы. На сегодня — ни одного реального факта. В нашей стране люди подписываются за выдвижение действующего президента. Это — факт”, — написал председатель Федерации профсоюзов Беларуси и по совместительству руководитель избирательного штаба Лукашенко.



Если проверки действительно проводились — где конкретные факты о них? Пока что заявление Михаила Орды выглядит таким же голословным, как и “вбросы”, о которых он говорит, пишет euroradio.fm

Другие комментаторы прямо под постом Орды пишут о случаях принудительного сбора подписей.

Вот даже называется конкретное место — детский сад №541 в минском спальном районе “Малиновка-4”.

Алина Королёва утверждает, что её попросили поставить подпись на работе. В официальной памятке “В помощь лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты Республики Беларусь” сказано, что “граждане, выдвигаемые кандидатами в Президенты, не вправе привлекать лиц, находящихся у них в подчинении или иной служебной зависимости, для сбора подписей избирателей в рабочее время”. Если такой факт действительно имел место, то это нарушение.

Однако в основном комментаторы не хотят давать контакты своих знакомых и родственников, столкнувшихся с проблемой. Они считают, что у тех могут начаться проблемы.

О случаях, когда граждан Беларуси угрозами заставляют оставить подпись за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты, пишут и телеграм-каналы, и крупные сайты. В сети опубликованы десятки скриншотов с рассказами людей о принудительном сборе подписей.
 
 
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