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Демиш Дуарте и Йоргис Кацикас покидают футбольный клуб «Динамо-Брест»

29.05.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Демиш Дуарте и Йоргис Кацикас покидают футбольный клуб «Динамо-Брест»

Два игрока обороны португалец Демиш Дуарте и грек Йоргис Кацикас покидают футбольный клуб «Динамо-Брест».

В этом сезоне Кацикас не провёл ни одного матча за команду. Дуарте дважды попадал в заявку на игру чемпионата, но на поле не выходил. Клуб поблагодарил игроков за сотрудничество. Дуарте выступал за «Динамо» с июля 2018 года и провёл за клуб 35 матчей. Кацикас пополнил ряды брестчан в начале 2019-го, но так и не стал игроком основного состава.

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Теги: Брест
 
 
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Два игрока обороны португалец Демиш Дуарте и грек Йоргис Кацикас покидают футбольный клуб «Динамо-Брест». В этом сезоне Кацикас не провёл ни одного матча за...
 
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