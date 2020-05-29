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Белорусский бренд: Лукашенко посетил Минский тракторный завод

29.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый 10-й колесный трактор в мире белорусского производства. Одно из старейших предприятий столицы посетил сегодня Александр Лукашенко. Минскому тракторному заводу исполнилось 74 года, передает «МИР 24».

Президенту показали всю линейку выпускаемой техники. Рассказали о разработках беспилотного трактора. Сейчас МТЗ входит в десятку крупнейших производителей сельхозтехники. Около 90% машин идет на экспорт. Александр Лукашенко заметил: решение сохранить завод в госсобственности было в свое время правильным. Хотя и сегодня есть сторонники его приватизации.

«Я не против продажи государственной собственности. Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие. Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? – спросил президент. – Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно – будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете», – отметил белорусский лидер.

Президент также пообщался с сотрудниками одного из сборочных цехов. На память ему подарили макет самого мощного трактора, который выпускают на заводе.



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Президенту показали всю линейку выпускаемой техники. Рассказали о разработках беспилотного трактора. Сейчас МТЗ входит в десятку крупнейших производителей...
 
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