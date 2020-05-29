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Белорусский бренд: Лукашенко посетил Минский тракторный завод
29.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждый 10-й колесный трактор в мире белорусского производства. Одно из старейших предприятий столицы посетил сегодня Александр Лукашенко.
Президенту показали всю линейку выпускаемой техники. Рассказали о разработках беспилотного трактора. Сейчас МТЗ входит в десятку крупнейших производителей сельхозтехники. Около 90% машин идет на экспорт. Александр Лукашенко заметил: решение сохранить завод в госсобственности было в свое время правильным. Хотя и сегодня есть сторонники его приватизации.
Президент также пообщался с сотрудниками одного из сборочных цехов. На память ему подарили макет самого мощного трактора, который выпускают на заводе.
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Президенту показали всю линейку выпускаемой техники. Рассказали о разработках беспилотного трактора. Сейчас МТЗ входит в десятку крупнейших производителей...
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