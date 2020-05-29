В Гродно задержали Тихановского

Источник материала: Tut.by

В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Кадры задержания попали на видео трансляции встречи блогера с жителями города.



Иллюстративное фото. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как сообщается в Twitter Страна для жизни, вместе с Сергеем Тихановским задержан и оператор.

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