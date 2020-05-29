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В Гродно задержали Тихановского
Источник материала: Tut.by
В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Кадры задержания попали на видео трансляции встречи блогера с жителями города.
Как сообщается в Twitter Страна для жизни, вместе с Сергеем Тихановским задержан и оператор.
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Как сообщается в Twitter Страна для жизни, вместе с Сергеем Тихановским задержан и оператор.
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