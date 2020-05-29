ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

29.05.2020 21:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В нашей стране никто ни в коем случае не пренебрегает здоровьем людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно тестируют на COVID-19 больше десятка тысяч человек, каждому оказывают должное лечение и даже в самых сложных случаях наши врачи борются за жизнь пациентов. Впрочем, главное – белорусы не поддались панике, продолжили работать, хотя, безусловно, стали осторожнее и внимательнее к себе.

Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

Вы, конечно, знаете всю полную и достоверную информацию по данному вопросу. Какое у нас в стране по вирусу на сегодня состояние?

Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не запрещали. Ты, Ирина, хочешь маску надеть – надевай, пожалуйста. Ну, вы все это слышали. Единственное, я требовал и требую пока сейчас: старикам не надо шататься по городу.

Потихоньку лечили, смотрели за людьми. Лекарств не было, никто не знал, как лечить. Пробовали то, это. Сейчас мы знаем, какие лекарства надо кому. Прошло два месяца, наши врачи это научились делать. Молодцы. У нас сегодня хватает и масок, и лекарств. И, главное, люди научились работать. И Бог опять помогает, что утром, вечером мне Наталья Ивановна, мэр Минска докладывают, министр по ситуации.

Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

Да, у нас там, конечно, меньше этих пневмоний. Но они говорят: это уже не те пневмонии, это уже легкая заболеваемость. Потихоньку мы выкарабкиваемся из этой проблемы.

Александр Лукашенко: я не знаю, я болел или нет, я не тестировался

Сейчас уже все больше и больше – вы, наверное, слышите – заявлений о так называемой второй волне. Что якобы она придет. Если не сейчас вспышка, то осенью. И вот если мы пройдем этот период… Пройдем. Я уверен уже, что пройдем, я просто уже суеверным стал, поэтому. Пройдем. Вот этим путем, когда у нас под 90 % люди переболели.

Поэтому, если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть.

Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

Но тем не менее мы готовимся ко всему, выходя из этой ситуации. Сейчас тратим немалые деньги. По-моему, Банк реконструкции или Всемирный банк нам выделил уже 90 миллионов долларов. Дешевые деньги, конечно, мы у них одолжили, и мы сейчас направим на здравоохранение, чтобы еще выше поднять систему здравоохранения и спасать людей, лечить людей.

Но все только благодаря тому, что мы с вами вкладывали в последние годы немалые деньги в систему здравоохранения и обучение, подготовку самих врачей.

Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

Читайте также:

«Кто в кризис продаёт предприятия?» Александр Лукашенко рассказал, как относится к приватизации

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Президент Беларуси: «Я часто вспоминаю свою маму, и вот она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В нашей стране никто ни в коем случае не пренебрегает здоровьем людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно тестируют на COVID-19...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно задержали Тихановского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика