Хайди Клум опубликовала в соцсети откровенное фото, однако подписчики не узнали ее

Источник материала: ОНТ

46-летняя модель Хайди Клум на своей странице в Instagram опубликовала пост с фото, который привел поклонников знаменитости в недоумение.

В кадре Хайди расположилась во дворе своего загородного дома, чтобы позагорать без одежды. За сутки публикация собрала почти 150 тыс. лайков и множество комментариев с комплиментами.

Однако, внимание подписчиков на черно-белом фото привлекло и лицо супермодели, потому что его черты изменились до неузнаваемости. «Кто это?», «Что с твоими глазами?», «Ты выглядишь совсем не так, как на тв», «Фотошоп», писали комментаторы.

Скорей всего, Хайди применила фильтры к снимку, что особенно заметно на последнем кадре.

Фото: Instagram @heidiklum

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