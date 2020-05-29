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Хайди Клум опубликовала в соцсети откровенное фото, однако подписчики не узнали ее
Источник материала: ОНТ
46-летняя модель Хайди Клум
В кадре Хайди расположилась во дворе своего загородного дома, чтобы позагорать без одежды. За сутки публикация собрала почти 150 тыс. лайков и множество комментариев с комплиментами.
Однако, внимание подписчиков на черно-белом фото привлекло и лицо супермодели, потому что его черты изменились до неузнаваемости. «Кто это?», «Что с твоими глазами?», «Ты выглядишь совсем не так, как на тв», «Фотошоп», писали комментаторы.
Скорей всего, Хайди применила фильтры к снимку, что особенно заметно на последнем кадре.
Фото: Instagram @heidiklum
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46-летняя модель Хайди Клум на своей странице в Instagram опубликовала пост с фото, который привел поклонников знаменитости в недоумение. В кадре Хайди расположилась...
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