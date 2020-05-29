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Сергея Тихановского в Гродно задержал ОМОН

30.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе сперва появились провокаторы, а потом буквально за пару минут появился ОМОН.

Пикет в Гродно проходил в штатном для блогера режиме: собралось несколько сотен человек, которые выстроились в очередь, чтобы отдать подпись за жену Тихановского Светлану, однако изначально в толпе периодически появлялись люди, которые пытались «зацепить» блогера.

Ближе к 20 часам на пикете появилась неизвестная женщина, которая хватала Тихановского за руки, рукава и куртку, настойчиво задавала вопросы. Блогер назвал происходящее «провокацией», толпа женщину оттеснила, однако очень быстро появились сотрудники милиции, которые также стали хватать Тихановского за руки, что вызвало у людей возмущение, произошла потасовка, один милиционер упал, что стало катализатором ситуации: в течении пары минут на площади появился ОМОН, который заломил Тихановскому руки, начались задержания, люди пытались не пропускать транспорт, на котором увозили задержанных.

Уже известно, что Тихановского задержали (у него есть непогашенный административный арест), неизвестна судьба некоторых членов его штаба, есть информауия о задержании главы штаба Тихановского в области Дмитрия Фурманова, а также оператора канала.

 
Теги: Гродно
 
 
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Блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе...
 
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