Автослесарь из Слуцка утверждает, что его «кинули» недобросовестные клиенты. Он предупреждает об этом своих коллег

Источник материала: Слуцк Город

Дмитрий Струневский - индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по ремонту автомобилей. Пару дней назад мужчина стал жертвой мошенников. Он обратился в SlutskGorod, чтобы придать огласке свою историю и предостеречь коллег по цеху.



— Я берусь только за сложные случаи, когда машина не заводится. Ко мне обратился Владимир Пономарчук. Обычно я клиентов в лицо не запоминаю, а тут он говорит: «Вы, наверное, меня не помните, а я у вас 5 лет назад менял форсунки и проехал уже 200 000 км на них, — рассказывает Дмитрий.

Мужчине польстило, что парень обратился именно к нему, и решил взяться за работу. Автомобиль Fiat Doblo на российских номерах остался у Дмитрия на ремонт. А после того, как Владимир забрал машину, на следующий день перезвонил и сообщил, что она не заводится.

— Он мне сказал, что я сделал работу плохо, потому что вчера его автомобиль заводился, а сегодня - нет. Я предположил, что у него другая поломка, потому как я работу сделал хорошо. Владимир ответил, что обращался на диагностику, что у него всё в порядке и автомобиль проверили с помощью мобильного телефона. Меня это повеселило, но я предложил ему всё же подъехать ко мне, — вспоминает собеседник.

По словам Дмитрия, он поставил свою запчасть, и машина завелась. Видеозапись с работающим автомобилем исполнитель отправил заказчику, и на следующий день, 28 мая, парень приехал к мастеру на красном микроавтобусе в сопровождении четверых товарищей.

— Мы вместе с Владимиром проехали круг на машине, вернулись назад. Он заглушил мотор, снова завёл и заглушил. Всё было в порядке, и мы подошли к моменту расчета за работу. Я предложил варианты: оставить мою б/у деталь и ехать прямо сейчас домой, или ждать новую до следующего дня. Естественно, с новой деталью цена существенно увеличилась бы. Но Владимира устроила моя. Однако, общая цена в 370 рублей его не устроила, и Владимир стал торговаться. Сказал, что пару часов посовещается с товарищами, — рассказывает Дмитрий.

Через какое-то время парень перезвонил и сказал, что согласен на условия оплаты. Ребята вернулись, но снова стали торговаться. Мастер настаивал на том, что работа выполнена хорошо и требовал оплатить её в полном объёме.

Странным Дмитрию показалось то, что у парня не было документов на автомобиль для оформления договора. По словам молодого человека, техпаспорт находился в Санкт-Петербурге у владельца. Паспорта также ни у кого не оказалось, а страховку в руки они не дали – Владимир сделал фото документа и отправил мастеру по Viber. А потом попросил принести чек об оплате услуг.





— Я без подозрений пошёл к кассовому аппарату. Но когда вернулся, автомобиля, который был у меня в ремонте, во дворе не оказалось. Стоял только микроавтобус, а за рулём сидел Владимир. Я спросил, где автомобиль, на что последовал ответ: «Угнали». Естественно, я стал возмущаться и требовать оплату моих услуг, но клиент пояснил, что у него есть только 150 рублей, которыми он готов со мной рассчитаться. Я требовал вернуть мою запчасть либо оплатить работу. Но парень говорил, что это слишком дорого.





Дмитрий утверждает, что спор с Владимиром длился около полутора часов. А когда он пригрозил парню милицией, тот хлопнул дверцей автомобиля и уехал. Мужчина вызвал сотрудников и написал заявление. Поздно ночью ему прислали фото парней, которые, по мнению Дмитрия, и есть те самые мошенники.





Фотографии размыты, поскольку пока не подтверждена виновность лиц на фото, оперативно получить комментарий SG не удалось

— Это натурально потребительский экстремизм! Уверен, что милиция найдёт этих людей. Но цель моя не просто их наказать, а предупредить всех работников СТО, чтобы были бдительны, — говорит мужчина.

Мы попробовали связаться с Владимиром по телефону, но он не ответил на звонок. SlutskGorod следит за развитием ситуации.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by