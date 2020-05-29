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Автослесарь из Слуцка утверждает, что его «кинули» недобросовестные клиенты. Он предупреждает об этом своих коллег

29.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Дмитрий Струневский - индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по ремонту автомобилей. Пару дней назад мужчина стал жертвой мошенников. Он обратился в SlutskGorod, чтобы придать огласке свою историю и предостеречь коллег по цеху.

— Я берусь только за сложные случаи, когда машина не заводится. Ко мне обратился Владимир Пономарчук. Обычно я клиентов в лицо не запоминаю, а тут он говорит: «Вы, наверное, меня не помните, а я у вас 5 лет назад менял форсунки и проехал уже 200 000 км на них, рассказывает Дмитрий.

Мужчине польстило, что парень обратился именно к нему, и решил взяться за работу. Автомобиль Fiat Doblo на российских номерах остался у Дмитрия на ремонт. А после того, как Владимир забрал машину, на следующий день перезвонил и сообщил, что она не заводится.

— Он мне сказал, что я сделал работу плохо, потому что вчера его автомобиль заводился, а сегодня - нет. Я предположил, что у него другая поломка, потому как я работу сделал хорошо. Владимир ответил, что обращался на диагностику, что у него всё в порядке и автомобиль проверили с помощью мобильного телефона. Меня это повеселило, но я предложил ему всё же подъехать ко мне,  вспоминает собеседник.

По словам Дмитрия, он поставил свою запчасть, и машина завелась. Видеозапись с работающим автомобилем исполнитель отправил заказчику, и на следующий день, 28 мая, парень приехал к мастеру на красном микроавтобусе в сопровождении четверых товарищей.

— Мы вместе с Владимиром проехали круг на машине, вернулись назад. Он заглушил мотор, снова завёл и заглушил. Всё было в порядке, и мы подошли к моменту расчета за работу. Я предложил варианты: оставить мою б/у деталь и ехать прямо сейчас домой, или ждать новую до следующего дня. Естественно, с новой деталью цена существенно увеличилась бы. Но Владимира устроила моя. Однако, общая цена в 370 рублей его не устроила, и Владимир стал торговаться. Сказал, что пару часов посовещается с товарищами,  рассказывает Дмитрий.

Через какое-то время парень перезвонил и сказал, что согласен на условия оплаты. Ребята вернулись, но снова стали торговаться. Мастер настаивал на том, что работа выполнена хорошо и требовал оплатить её в полном объёме.

Странным Дмитрию показалось то, что у парня не было документов на автомобиль для оформления договора. По словам молодого человека, техпаспорт находился в Санкт-Петербурге у владельца. Паспорта также ни у кого не оказалось, а страховку в руки они не дали – Владимир сделал фото документа и отправил мастеру по Viber. А потом попросил принести чек об оплате услуг.


— Я без подозрений пошёл к кассовому аппарату. Но когда вернулся, автомобиля, который был у меня в ремонте, во дворе не оказалось. Стоял только микроавтобус, а за рулём сидел Владимир. Я спросил, где автомобиль, на что последовал ответ: «Угнали». Естественно, я стал возмущаться и требовать оплату моих услуг, но клиент пояснил, что у него есть только 150 рублей, которыми он готов со мной рассчитаться. Я требовал вернуть мою запчасть либо оплатить работу. Но парень говорил, что это слишком дорого.


Дмитрий утверждает, что спор с Владимиром длился около полутора часов. А когда он пригрозил парню милицией, тот хлопнул дверцей автомобиля и уехал. Мужчина вызвал сотрудников и написал заявление. Поздно ночью ему прислали фото парней, которые, по мнению Дмитрия, и есть те самые мошенники.



     Фотографии размыты, поскольку пока не подтверждена виновность лиц на фото, оперативно получить комментарий SG не удалось

Это натурально потребительский экстремизм! Уверен, что милиция найдёт этих людей. Но цель моя не просто их наказать, а предупредить всех работников СТО, чтобы были бдительны, говорит мужчина.

Мы попробовали связаться с Владимиром по телефону, но он не ответил на звонок. SlutskGorod следит за развитием ситуации.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Дмитрий Струневский - индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по ремонту автомобилей. Пару дней назад мужчина стал жертвой мошенников.
 
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