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В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором
29.05.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан
Как сообщается в Twitter Страна для жизни, вместе с Сергеем Тихановским задержан и оператор.
Трансляция Тихановского прервалась. Вот что было на ее последних минутах:
В 19:50 на пикете к Тихановскому стали обращаться две женщины, одна из них - преимущественно на повышенных тонах. Она спрашивала, почему супруга Тихановского не присутствует. Женщина хваталась за Тихановского, тот пытался ее отстранить.
После появились два милиционера в кадре происходило что-то непонятное. Толпа расступилась, стало видно лежащего на асфальте милиционера.
Тихановский кричит: "Ребята, какая-то провокация, мы ничего не делали". Дальше фраза, что работает ОМОН, трансляция оборвалась.
Можно посмотреть последние минуты трансляции Тихановского:
А вот сейчас прямая трансляция:
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