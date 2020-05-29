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В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

29.05.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Кадры задержания попали на видео трансляции встречи блогера с жителями города.

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

Как сообщается в Twitter Страна для жизни, вместе с Сергеем Тихановским задержан и оператор.

Трансляция Тихановского прервалась. Вот что было на ее последних минутах:

В 19:50 на пикете к Тихановскому стали обращаться две женщины, одна из них - преимущественно на повышенных тонах. Она спрашивала, почему супруга Тихановского не присутствует. Женщина хваталась за Тихановского, тот пытался ее отстранить.

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

После появились два милиционера в кадре происходило что-то непонятное. Толпа расступилась, стало видно лежащего на асфальте милиционера.

Тихановский кричит: "Ребята, какая-то провокация, мы ничего не делали". Дальше фраза, что работает ОМОН, трансляция оборвалась.

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

Можно посмотреть последние минуты трансляции Тихановского:

А вот сейчас прямая трансляция:

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором
В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

В Гродно задержали Сергея Тихановского вместе с оператором

 
Теги: Гродно
 
 
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  В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Кадры задержания попали на видео трансляции встречи блогера с жителями города. Как...
 
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