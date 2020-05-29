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Блогер Сергей Тихановский задержан в Гродно
Источник материала: Партизан
Блогер Сергей Тихановский был задержан на предвыборном пикете в Гродно 29 мая около 20.00.
Участники пикета рассказали, что произошла провокация, после которой Тихановского увезли, вероятно, в отдел милиции. Некоторые участники встречи пошли туда, чтобы освободить задержанного, передает
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Блогер Сергей Тихановский был задержан на предвыборном пикете в Гродно 29 мая около 20.00.
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