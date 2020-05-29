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Вежливо поздоровался, рубли и валюту назвал «денежки». Появилась запись ограбления «Беларусбанка» под Гомелей (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛОРУССКИ. Гомель. Суд первой инстанции вынес приговор обвиняемому в двух нападениях на отделения «Беларусбанка». На скамье подсудимых 25-летний житель областного центра Станислав. Молодой человек ничем не напоминает грозного грабителя.
Тем не менее 10 января 2020 года смог заставить кассира отдать ему около 11 тысяч казённых рублей. Произошло это в посёлке Большевик Гомельского района. В 16 часов в местном отделении банка не было других клиентов. У окошка кассы появился прячущий лицо под шарфом посетитель. В руке он демонстративно держал предмет похожий на пистолет.
Такого налёта на банк Вы ещё не видели! Видео кражи смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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Эта запись впервые демонстрируется публично. Согласитесь, совершенно не похоже на сцены ограбления банка из кино. Вежливо поздоровался, рубли и валюту уменьшительно-ласкательно назвал «денежки».
Позже следователи подробно разобрались, что налётчик подразумевал под этим «мы». Себя и свои долги. Страсть к азартным играм, неумение жить по средствам превратили в целом положительного парня в длительную головную боль уголовного розыска целой области.
Для первого налёта Станислав позаимствовал машину у тестя, купил игрушечный пистолет. Добычу за месяц спустил в онлайн-казино и букмекерских конторах. Кредиты не погасил. И решился на второе ограбление. На этот раз выбор пал на отделение банка в агрогородке Бобовичи. 2 марта Станислав приехал туда на машине матери, с новой покупкой из «Детского мира». Только там кассира предметом похожим на пистолет испугать не удалось. Девушка не задумываясь нажала «тревожную кнопку». Налётчик ретировался. Нашлись свидетели, которые видели и его, и машину. Вскоре Станислава задержали. На следствии молодой человек не стал отпираться. Улик против него было более, чем достаточно. Суд Гомельского района посчитал вину доказанной и приговорил горе-налётчика к шести годам лишения свободы. У Станислава ещё есть возможность обжаловать вердикт.
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Вежливо поздоровался, рубли и валюту назвал «денежки». Появилась запись ограбления «Беларусбанка» под Гомелей (ВИДЕО)
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛОРУССКИ. Гомель. Суд первой инстанции вынес приговор обвиняемому в двух нападениях на отделения «Беларусбанка». На скамье подсудимых 25-летний...
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