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В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник. С погоней, выстрелами
29.05.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 29 мая, около 10 утра очевидец сообщил сотрудникам
Инспекторы ГАИ обнаружили указанный автомобиль в деревне Алексейки. Несмотря на включенные проблесковые маячки и требования правоохранителей остановиться, водитель легковушки попытался скрыться. При этом он неоднократно грубо нарушал
На помощь милиционерам пришел второй экипаж
Для остановки водителя после неоднократных предупреждений было использовано табельное оружие. В итоге на въезде в деревню Михновичи водитель был остановлен и задержан.
Медицинское освидетельствование 47-летнего жителя Ивацевичей показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. Установлено, что он никогда не имел права управления и в мае этого года привлекался к ответственности за езду без прав, а также неоднократно задерживался в состоянии опьянения.
⚠️ Мужчина водворен в изолятор временного содержания Ивацевичского РОВД. В его отношении составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сегодня, 29 мая, около 10 утра очевидец сообщил сотрудникам ГАИ о том, что по деревне Стайки (Ивацевичский район) движется белая Mazda без регистрационных номеров, за...
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