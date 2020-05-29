В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник. С погоней, выстрелами

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 29 мая, около 10 утра очевидец сообщил сотрудникам ГАИ о том, что по деревне Стайки (Ивацевичский район) движется белая Mazda без регистрационных номеров, за рулем которой предположительно находится нетрезвый водитель.





Инспекторы ГАИ обнаружили указанный автомобиль в деревне Алексейки. Несмотря на включенные проблесковые маячки и требования правоохранителей остановиться, водитель легковушки попытался скрыться. При этом он неоднократно грубо нарушал ПДД , создавая угрозу безопасности для окружающих.

На помощь милиционерам пришел второй экипаж ГАИ , а также коллеги из оперативно-дежурной службы. Помогали и граждане, которые выставили на дороге заслон из автомобилей, но правонарушитель объехал их по полю.

Для остановки водителя после неоднократных предупреждений было использовано табельное оружие. В итоге на въезде в деревню Михновичи водитель был остановлен и задержан.

Медицинское освидетельствование 47-летнего жителя Ивацевичей показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. Установлено, что он никогда не имел права управления и в мае этого года привлекался к ответственности за езду без прав, а также неоднократно задерживался в состоянии опьянения.

⚠️ Мужчина водворен в изолятор временного содержания Ивацевичского РОВД. В его отношении составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.