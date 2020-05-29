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Лукашенко: На Западе уже дикая безработица, мы этого избежали. Подробности визита Президента на МТЗ

29.05.2020 21:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: На Западе уже дикая безработица, мы этого избежали. Подробности визита Президента на МТЗ

В нынешних условиях, когда экономики многих стран только-только выходят из карантинной комы, важно, чтобы предприятия продолжали работать, а у людей была возможность зарабатывать. Именно зарабатывать, раздавать деньги или разбрасываться ими государство не будет – любая помощь и финансовая поддержка только под конкретные выгодные проекты и на небольшой срок. Президент говорил об этом уже неоднократно. И сегодня этот тезис прозвучал снова – на Минском тракторном заводе. Александр Лукашенко ознакомился с производством и с планами по развитию МТЗ. 

Сегодня наш индустриальный гигант отмечает годовщину с момента основания. И к очередной дате (в этом году она не круглая – 74 года) предприятие подошло с внушительной линейкой современной техники и весьма перспективными разработками. 

Впрочем, говорили на заводе не только и не столько о развитии производства, сколько о людях. Ведь МТЗ – это не просто современные цеха и оборудование, это, в первую очередь, специалисты и высококлассная производственная школа, которую Беларусь сохранила.

Общаясь с коллективом, Александр Лукашенко призвал работников беречь и гордиться своим предприятием, как гордится им сегодня Президент. Ведь это – бренд страны.

Валерий Хонский в шутку называет себя самой старой запчастью завода. На МТЗ он работает уже 45 лет.  Вместе с тракторной эволюцией прошёл путь от помощника токаря до старшего мастера, поэтом прекрасно помнит, как в 90-ые приходилось растапливать заледеневшую эмульсию горячими деталями, чтобы хоть как-то можно было работать. И то, как избранный   первый Президент обещал спасти белорусский бренд. Основной этап модернизации пришёлся на 2000-ые. 

Скорость работы, объём продукции, снижение себестоимости   – решающие на рынке параметры, но всё же на первом месте – качество. Качество – это не только новые рынки сбыта, но и снижение стоимости обслуживания, именно на это в первую очередь обращают внимание покупатели. Да, можно купить трактор вдвое дешевле, но потом втрое больше потратить на запчасти. Это не про «Белоруса» – уверяют заводчане.  

По старой технологии вал и зубчатое колесо подбирали друг к другу, на технологическом языке – спаривали. Их связывали проволокой и отправляли на сборку. И если потом в тракторе нужно было заменить только вал или только колесо, приходилось менять всю пару. Теперь же все детали идентичны. То есть к любому колесу подходит любой вал.   

Лучше всего про эффективность производства говорит его прибыль – у МТЗ чистая, за прошлый год – около 50 миллионов долларов. В этом – пока в минусе, но это потому, что много денег уходит на покрытие инвестиций, а это будущее для 22,5 тысяч работников холдинга и их семей. Средняя зарплата за апрель  приблизилась к полутора тысячам рублей. 

Невзирая на почти континентальный карантин, МТЗ даже набрал обороты. С начала года с конвейера сошло   более 10 тысяч тракторов – на треть больше, чем за такой же период прошлого. Вот уже почти год у руля МТЗ бывший министр промышленности Виталий Вовк. Его глобальные планы соответствуют размаху прежней должности. Например, тотальная модернизация литейных цехов – с выносом из города. Активно будут работать и над беспилотным трактором, но пока он в проекте, удержаться в мировой десятке производителей белорусам позволят передовые модели. Комфорт в комплекте. Отрадно, что и собственный мотор прекрасно себя зарекомендовал.

Среди новинок – и трактор с непривычными по форме гусеницами для сырой почвы, которые позволяют начать посевную на две-три недели раньше. Особое внимание и к снегоуплотнителю, сделанному по поручению Президента. 

Среди тракторной линейки выделяется и новая шахтная машина для «Белкалия». А по дороге к главному конвейеру Президент интересуется мнением водителя о новинке другого белорусского гиганта. МАЗ теперь активно работает над электробусами.  С учётом ввода АЭС тренд – на электричество, да и в целом на энергоэффективность всей промышленности.  Это видно и по оснащению рабочих мест. Кстати, если учесть, сколько отечественных предприятий  завязаны на белорусский трактор, то даже страшно представить последствия остановки этого гиганта.

Импортозамещение – ещё одно требование, за которое Президент будет жёстко спрашивать с промышленников. Дело не только в валюте. В трудное время нужно,  прежде всего, думать о рабочих местах в своей стране.   Об этом в 74-й день рождения МТЗ Александр Лукашенко напоминает и работникам завода. 

Стабильная работа и достойная зарплата – мотивация для работников. Для директора свой стимул. Вовк получит звезду героя Беларуси, как когда-то глава БелАЗа, обещает Президент, но только после того, как выполнит свои грандиозные планы. Что до приватизации, которую настырно требуют некоторые политики, то всегда пожалуйста. Вопрос в цене.  Отдать за бесценок – значит, украсть у народа, а воровство у нас пока по-прежнему вне закона, хотя желающих сломать этот порядок вещей прибавилось.  

ФОТО: БЕЛТА

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