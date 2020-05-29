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За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений

29.05.2020 21:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ. За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений. В каждом из эпизодов благоухающий груз следовал через границу Беларуси на территорию ЕАЭС. Фурами. И фактическое количество роз в них отличалось от задокументированного. В четырёх грузовиках общая разница составила 10 тысяч штук.

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 А вот в транспортном средстве литовской фирмы-перевозчика букет нарушений оказался более внушительным. 13 с половиной тысяч  незадекларированных роз. По всем фактам начаты административные процессы с перспективой штрафа.




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Теги: Новости
 
 
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ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ. За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений. В каждом из эпизодов благоухающий груз...
 
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