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За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений
Источник материала: ОНТ
ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ. За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений. В каждом из эпизодов благоухающий груз следовал через границу Беларуси на территорию ЕАЭС. Фурами. И фактическое количество роз в них отличалось от задокументированного. В четырёх грузовиках общая разница составила 10 тысяч штук.
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А вот в транспортном средстве литовской фирмы-перевозчика букет нарушений оказался более внушительным. 13 с половиной тысяч незадекларированных роз. По всем фактам начаты административные процессы с перспективой штрафа.
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ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ. За несколько дней сотрудники Гродненской региональной таможни выявили пять цветочных нарушений. В каждом из эпизодов благоухающий груз...
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