Источник материала: Новости Волковыска

Платежные карточки некоторых банков могут не работать ночью 1 июня.

Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на аппаратно-программного комплексе с 3:20 до 4:00.

В это время возможны перерывы в обслуживании карточек. В частности, проблемы могут возникнуть при оплате в магазинах и заведениях общепита. Также могут быть сбои работы в банкоматах, инфокиосках и т.д.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн платежных карточек. Кроме того, к центру подключены почти 84,6 тысяч пунктов продажи и сервиса, 97,5 тысяч терминалов, 2,4 тысяч банкоматов и 2,5 тысяч инфокиосков.