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Чемпионат Беларуси по футболу: стартовал 11-й тур
Источник материала: ОНТ
Сегодня стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе дня – два матча. В эти минуты «Городея» дома играет с гродненским «Неманом».
А открывал тур поединок в Жодино, где один из лидеров первенства «Торпедо-БелАЗ» принимал аутсайдера — клуб «Смолевичи». Несмотря на статус фаворита, игра для хозяев сложилась непросто. Гости открыли счет на 15-й минуте. Великолепный удар получился у Анатолия Макарова. Но еще до перерыва Габриэл Рамос восстановил равенство. А во втором тайме стремительная атака «Торпедо» завершилась автоголом защитника «Смолевичей» Эдуарда Жевнерова. 2:1 — победа команды Юрия Пунтуса, которая набрала 21 балл и сравнялась с идущим вторым «Энергетиком-БГУ». Однако столичной команде еще только предстоит провести свой матч 11-го тура — в воскресенье домашняя игра с «Витебском».
ФОТО: pixabay.com
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Сегодня стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе дня – два матча. В эти минуты «Городея» дома играет с гродненским «Неманом». А открывал тур...
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