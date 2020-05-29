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Чемпионат Беларуси по футболу: стартовал 11-й тур

29.05.2020 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: стартовал 11-й тур

Сегодня стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе дня – два матча. В эти минуты «Городея» дома играет с гродненским «Неманом».

А открывал тур поединок в Жодино, где один из лидеров первенства «Торпедо-БелАЗ» принимал аутсайдера — клуб «Смолевичи». Несмотря на статус фаворита, игра для хозяев сложилась непросто. Гости открыли счет на 15-й минуте. Великолепный удар получился у Анатолия Макарова. Но еще до перерыва Габриэл Рамос восстановил равенство. А во втором тайме стремительная атака «Торпедо» завершилась автоголом защитника «Смолевичей» Эдуарда Жевнерова. 2:1 — победа команды Юрия Пунтуса, которая набрала 21 балл и сравнялась с идущим вторым «Энергетиком-БГУ». Однако столичной команде еще только предстоит провести свой матч 11-го тура — в воскресенье домашняя игра с «Витебском».    

ФОТО: pixabay.com

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Теги: Витебск
 
 
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Сегодня стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе дня – два матча. В эти минуты «Городея» дома играет с гродненским «Неманом». А открывал тур...
 
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