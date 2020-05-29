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В Горках установили памятник пограничникам с тремя ошибками

29.05.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ко Дню пограничников, который отмечается 28 мая, в Горках установили памятный столб возле библиотеки сельскохозяйственной академии.

В Горках с ошибками почтили пограничников / horki.info
 
На табличке, снимки которой опубликовал сайт horki.info, можно увидеть три ошибки. Две из них орфографические, третья — пунктуационная.

Слово "поколений" пишется с двумя "о", а "начеку" (если имеется в виду не чека гранаты) – слитно. Еще отыскалась лишняя запятая.

 
 
 
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Ко Дню пограничников, который отмечается 28 мая, в Горках установили памятный столб возле библиотеки сельскохозяйственной академии.
 
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