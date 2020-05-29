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В Горках установили памятник пограничникам с тремя ошибками
Источник материала: Партизан
Ко Дню пограничников, который отмечается 28 мая, в Горках установили памятный столб возле библиотеки сельскохозяйственной академии.
В Горках с ошибками почтили пограничников / horki.info
На табличке, снимки которой опубликовал
Слово "поколений" пишется с двумя "о", а "начеку" (если имеется в виду не чека гранаты) – слитно. Еще отыскалась лишняя запятая.
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Ко Дню пограничников, который отмечается 28 мая, в Горках установили памятный столб возле библиотеки сельскохозяйственной академии.
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