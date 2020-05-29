Что приготовить из редиса: 3 легких и полезных для фигуры рецепта

Источник материала: ОНТ

Редиска – первый весенний овощ, кладезь витаминов и микроэлементов, которых так не хватает организму после зимы. Блюда из редиски невероятно просты в приготовлении. Мы выбрали три самых вкусных и полезных как для организма, так и для фигуры рецепта.

1. Салат с редисом и овощами – популярное весеннее блюдо, приготовить его очень просто, а сочетания вкусов в нем идеальны.



Порежьте кружочками 150 г редиса, 2 небольших огурца, по 30 г зеленого лука, зелени укропа и петрушки. Посолите по вкусу, добавьте примерно 100 г сметаны 15%-ной жирности, перемешайте.

необыкновенную свежесть салату придает кефир, использованный в качестве заправки напополам со сметаной;

вместо соли и сметаны можно использовать лимонный сок, соевый соус и оливковое масло.

2. Окрошка с редисом на кефире. Чтобы приготовить это блюдо, не нужно ничего варить. Рецепт идеально подойдет для тех, у кого нет желания и времени стоять у плиты.

Нарежьте кубиками 2 сваренных вкрутую яйца, 2 небольших огурца, 150-200 г редиса. Мелко порубите по 30-50 г зеленого лука, укропа и петрушки. Смешайте все ингредиенты и залейте 0,5 л кефира. Поставьте в холодильник на 1 ч. Ешьте окрошку холодной.

окрошку можно приправить свежесмолотым перцем;

ешьте окрошку в качестве перекуса, первого блюда на обед, а также легкого ужина. Блюдо отлично сочетается с отварным картофелем.

3. Бутерброды с редисом. На приготовление таких бутербродов потратите не более 5 минут.

Натрите на мелкой терке 150 г редиса и 100 г сыра. Мелко порубите 30 г зелени – укроп, петрушку – и смешайте все ингредиенты, добавьте 1-2 ч.л. бальзамического уксуса или лимонного сока, перемешайте. Полученную смесь намажьте на ломтики хлеба.

можно сделать ПП-бутерброды для быстрого перекуса, если взять вместо обычного сыра маложирный, а вместо хлеба – цельнозерновые хлебцы.

Фото: hochu.ua

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