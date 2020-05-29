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Что приготовить из редиса: 3 легких и полезных для фигуры рецепта
Источник материала: ОНТ
Редиска – первый весенний овощ, кладезь витаминов и микроэлементов, которых так не хватает организму после зимы. Блюда из редиски невероятно просты в приготовлении. Мы выбрали три самых вкусных и полезных как для организма, так и для фигуры рецепта.
1. Салат с редисом и овощами – популярное весеннее блюдо, приготовить его очень просто, а сочетания вкусов в нем идеальны.
2. Окрошка с редисом на кефире. Чтобы приготовить это блюдо, не нужно ничего варить. Рецепт идеально подойдет для тех, у кого нет желания и времени стоять у плиты.
Нарежьте кубиками 2 сваренных вкрутую яйца, 2 небольших огурца, 150-200 г редиса. Мелко порубите по 30-50 г зеленого лука, укропа и петрушки. Смешайте все ингредиенты и залейте 0,5 л кефира. Поставьте в холодильник на 1 ч. Ешьте окрошку холодной.
3. Бутерброды с редисом. На приготовление таких бутербродов потратите не более 5 минут.
Натрите на мелкой терке 150 г редиса и 100 г сыра. Мелко порубите 30 г зелени – укроп, петрушку – и смешайте все ингредиенты, добавьте 1-2 ч.л. бальзамического уксуса или лимонного сока, перемешайте. Полученную смесь намажьте на ломтики хлеба.
Фото: hochu.ua
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Редиска – первый весенний овощ, кладезь витаминов и микроэлементов, которых так не хватает организму после зимы. Блюда из редиски невероятно просты в...
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