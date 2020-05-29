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Renault сокращает 15 тыс. рабочих на своих предприятиях по всему миру. Как Европа переживает последствия карантина

29.05.2020 21:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Renault сокращает 15 тыс. рабочих на своих предприятиях по всему миру. Как Европа переживает последствия карантина

Экономические проблемы охватили большинство стран мира из-за остановки предприятий и тотальных карантинных мер.  Отсутствие спроса, растущие кредитные обязательства, неопределённость заставляют многие компании принимать радикальные меры – сокращать производства и увольнять персонал. Яркий пример сегодня пришёл из Франции, где один из крупнейших автопроизводителей – Renault – объявил о сокращении 15 тысяч рабочих на своих предприятиях по всему миру. Треть сокращений придётся на саму Францию. 

Похожая ситуация разворачивается и в Испании, где заводы закрывает партнёр французской компании – автогигант Nissan. Для многих работников это стало настоящим шоком, отвечать на который они вынуждены протестами. 

Руководство французского автогиганта готово к переговорам с профсоюзами, но от планов сократить 15 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру пока отказаться не может. С 2019 года компания впервые за 10-летие показала убытки, которые будут лишь расти под ударом пандемии, как участники рынка французы объявили, что будут останавливать падение всеми способами, в том числе и путём сокращения рабочих рук. Сегодня об этом официально заявил  председатель совета директоров Renault group Жан-Доминик Сенар на специальной пресс-конференции.

Такие заявления и такая стратегия вполне понятна французскому правительству, которое владеет 15% акций Renault group – компания сокращает расходы, чтобы выстоять и стать сильнее в будущем, но это никак не хотят принимать рабочие, которые многие годы отдали этим заводам, получили квалификации и теперь совершенно не знают, что их ждет. Эти рабочие завода под Парижем узнали, что их линии по сборке двигателей, скорее всего, сократят и перенесут на другую площадку. 260 человек в один миг остаются без работы. 

Ибрагим Хашуш, рабочий Renault Choisy-le-Roi«Мы не просто расстроены.  Люди в упадке, они обездвижены, мы выходили на работу даже   в период блокировки, чтобы возобновить работу над проектами,  а потом пришло такое решение. Поэтому, конечно, люди совершенно обескуражены».

Мехди Фаталла, рабочий Renault Choisy-le-Roi: «Мы действительно очень хотим  услышать объяснения. Но до сих пор у нас нет никакой информации. Многие ведь отдали этой работе по 20, 30 лет. Некоторые из них начали работать здесь, а теперь вот так заканчивают свою профессиональную жизнь».

А вот в Испании, где под сокращение попадают работники Nissan, партнёра Renault, недовольство переросло в беспорядки со сжиганием  шин и громким недовольством.  Японский автогигант объявил, что с декабря закрывает завод в Барселоне, чтобы сократить расходы. На этом заводе и ближайших объектах работают  около 3000 человек, и закрытие может косвенно повлиять на  25 000 рабочих мест, говорят профсоюзы. 

Правительство и во Франции, и в Испании продолжает переговоры о выделении кредитов автогигантам, увязывает их с возможным сохранением рабочих мест, но в то же время понимает, что стратегия по сокращению производства автомобилей Renault с четырех до почти трех миллионов в год   всё равно заставит бизнесменов искать пути оптимизации, в том  числе – за счёт людей.

Тем не менее, переговоры между руководством автокомпаний, профсоюзами и правительством продолжаются. Правда, надежды на хороший исход у рабочих не много. Только за апрель безработица во Франции выросла на 22,6%. В абсолютных цифрах сейчас ничем не заняты 4 миллиона 57 тысяч французов. За последние 25 лет – это самый серьёзный кризис на рынке труда, который, судя по всему, только разгорается. 

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Экономические проблемы охватили большинство стран мира из-за остановки предприятий и тотальных карантинных мер.  Отсутствие спроса, растущие кредитные...
 
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