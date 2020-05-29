Кто и как собирает подписи за Лукашенко?

разбирался , кто да как собирает подписи за действующего главу государства и где в столице можно найти его пикеты. Belsat.eu, кто да как собирает подписи за действующего главу государства и где в столице можно найти его пикеты.





Сбор подписей за выдвижение кандидатов начался 21 мая. В инициативную группу Александра Лукашенко (крупнейшую среди всех) входят более 11 тысяч человек. Как поясняли ранее журналистам в провластном общественном объединении «Белая Русь», такого количества подписей удалось достичь преимущественно за счет собственных членов – их 190 тысяч.





«Плюс мы собираем через общественные приемные, в обеденное время собираем, после работы собираем. На пикеты вышли» – говорил tut.by заместитель председателя «Белой Руси» Александр Шатько. В объединении также сообщили, что 25 мая пикет стоял у здания Министерства труда и социальной защиты с 13 до 14 часов.





Мы поинтересовались, где сегодня можно найти пикеты Лукашенко и какие государственные организации их устраивают.

БРСМ: Граффити и хэштег

Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) на своем официальном сайте разместил большой баннер с надписью «Наш выбор» и с хэштегом #раЗАм. БРСМ традиционно поддерживает действующую власть: на осенних выборах в Палату представителей они собирали подписи за провластных кандидатов, которые в итоге стали депутатами.





«Молодежный Союз включился в кампанию по выборам Президента Республики Беларусь, подкрепив свое коллективное желание быть в эпицентре электоральных процессов страны», – говорится в сообщении.





Союз уже якобы выдвинул своих представителей в территориальные избирательные комиссии, а ребята начали работу в составе инициативной группы Лукашенко. Однако в чем заключается эта работа на данном этапе?





По информации на сайте, в инициативную группу №1 входят 1010 членов БРСМ. «С 20 мая они занимаются сбором подписей за нашего претендента, соблюдая при этом все меры безопасности и правила респираторного этикета», – отмечается там.





На вопрос, где в столице сегодня можно посетить пикет, в приемной Минской городской организации БРСМ говорят: «Обращайтесь в районную администрацию». Сведений о пикетах в последующие дни нам также не смогли предоставить. Ни в одной социальной сети информацию о времени и месте пикетов БРСМ не публикует.





Зато в соцсетях Союз хвастается, что активисты и студенты нарисовали граффити в районе Курасовщина. На мурале длиной 350 метров – надпись «раЗАм 2020», орнаменты, зубры, комбайны.

Администрации районов и ЦИК: обращайтесь в «Белую Русь»

Как нам и посоветовали в БРСМ, мы позвонили в администрации сразу нескольких столичных районов.





«Пикетов пока нет, я не знаю. Пока не вижу по Советскому району. Но вы можете сдать свою подпись в общественной приемной «Белой Руси». Там они в масочках сидят, в перчатках, у них там все условия есть, все нормально», – говорят в управлении идеологии администрации Советского района.





В Центральном районе советуют обращаться в ЦИК.





«Не знаю. Эта информация есть у избирательной комиссии. Администрация проведением выборов не занимается», – сказали в приемной.





Центризбирком на время избирательной кампании организовал дополнительную телефонную линию для информирования граждан.





«Дело в том, что мы не ведем деятельность инициативных групп, они нам не отчитываются, где будут выставлять пикеты. Знаете, я не вижу напрямую, чтобы были пикеты где-то в Минске», – отметили в ЦИК и порекомендовали спросить у «Белой Руси».





«Сегодня пикетов нет. «Белая Русь» пикеты не выставляет сегодня, когда будет – я не в курсе. Давайте я вас лучше сориентирую, куда можно подойти в общественную приемную! И по любым вопросам, конечно, обращайтесь в штаб, в профсоюзы», – сказала представитель минской городской организации «Белой Руси».





В Федерации профсоюзов Беларуси, чей руководитель Михаил Орда одновременно возглавляет инициативную группу Александра Лукашенко, в течение всего дня в пятницу на звонки не отвечали.

Непопулярная общественная приемная

Мы направились в общественную приемную «Белой Руси» в Советском районе Минска , чтобы на ее примере посмотреть, насколько активно туда приходят желающие оставить подпись.









Фото: Belsat.eu





В течение часа, что мы провели у офиса на улице Кульман, туда зашли всего 4 человека – в основном работники «Белой Руси». На улице у незаметного помещения нет никаких опознавательных знаков, которые бы привлекали внимание потенциальных подписчиков. Маленький лист бумаги на дверях заметен только вблизи.





Мужчина, назвавшийся Артемом, сказал, что пришел забирать билеты для новых членов «Белой Руси» с его работы – колледжа декоративно-прикладного искусства имени Кедышко. «У нас пришли новые работники, 8 человек, их сагитировали, что у нас коллектив поддерживает эту общественную организацию и они изъявили желание вступить».





Артем – тоже в «Белой Руси», однако в инициативную группу Лукашенко не входит. Говорит, что в колледже есть члены группы, которые собирают подписи.









Фото: Belsat.eu

«Это всего лишь выдвижение [кандидатов]. Я хочу видеть в бюллетенях людей, из которых потом можно будет выбрать. Конкуренция должна быть. Если там будет один-два человека — это неинтересно. Я подписывался не только за действующего президента, я и к другим пикетам подходил и подписывался. А 9 августа я приду и сделаю свой выбор», – объяснил наш собеседник.





Татьяна работает в государственной организации и оставила свою подпись за выдвижение Лукашенко, так как ее устраивает его социальная политика. Она добавляет, что на выборы пойдет обязательно, а на вопрос, верит ли, что голоса посчитают правильно, говорит:





«Я хочу рассказать, что видела собственными глазами: да, их считали. Я входила и в этом году буду входить в избирательную комиссию, нам давали данные, мы все это записывали правильно».





***

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты продлится до 19 июня. Всего в нем участвуют 15 инициативных групп. Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа.











