Новый музей возводят в Белыничах: он появится ко Дню белорусской письменности

Источник материала: ОНТ

Полвека назад небольшой райцентр на западе Могилёвщины получили «подарок» столичного уровня – «именной» музей Витольда Бялыницкого-Бирули с представительной коллекцией работ всемирно известного живописца. В этом году арт-объекты заживут по-новому. Строят «дом искусств» в историческом квартале Белыничей – главного города Дня белорусской письменности.

В «городе белых ночей» сегодня возводят «храм муз» – вместо старого, ветхого. Уже «вырисован» фундамент здания площадью более 800 квадратов. Стены «вписывают» в пейзаж, который вдохновлял земляка, художника из великой плеяды «передвижников».

Татьяна Тикунова, директор Белыничского художественного музея им. В.К. Бялыницкого-Бирули: «Музей увеличится практически вдвое, появятся четыре экспозиционных зала. Это будет галерея Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули, будет зал истории Белыничского края, также зал «Духовность». Одна из спасённых фресок – «Восхождение на Голгофу» – из нашего разрушенного монастыря».

Завершена реставрация и местной моно-коллекции произведений Бялыницкого-Бирули. 27 картонов и холстов пока в Минске. Ещё «одеть» пейзажи нужно, подобрать багет. Первые экспонаты на малую родину академика живописи передала его вдова.

Ольга Лейко, главный хранитель фондов Белыничского художественного музея им. В.К. Бялыницкого-Бирули: «Фонд составляет 855 предметов. Что касается предметов Бялыницкого-Бирули – это где-то 15-20%. Палитра с кистями, которыми он работал в последние годы жизни, некоторые фотографии».

Среди мемориальных вещей – два «любезных, тёплых» письма ученика Василия Поленова «к другу». 1950-ые. Автор корреспонденции обладал не только незаурядным талантом рисовальщика – читающие поймут. Чего-то не хватает в его «родном» пейзаже.

Современники называли Витольда Бялыницкого-Бирулю «художником с глазами поэта». Сегодня он на вас не смотрит. Накануне бюст классика сняли с постамента. Вернут «бронзового гения» на его место к празднику.

Новый музей – «грамотный» подарок жителям и гостям будущей столицы Дня белорусской письменности от государства. На века. Этот край удивляет своими пейзажами, которые сохраняют, как на полотнах последнего «передвижника».

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