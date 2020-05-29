Шелудивый, банкир и бывший помощник: Лукашенко прошелся по конкурентам на выборах

Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода высказался о противниках на выборах. Эксперты отмечают, что такого раньше не было, и это приметы того, что кампания пройдет не так скучно как обычно.

Напомним, что с 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Зарегистрированы 15 инициативных групп . Чтобы стать кандидатом в президенты им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

Банкир (Бабарико)

Всё началось с вопроса, вероятно, заранее заготовленного от работника МАЗа. Он поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра. О предложении должности ранее рассказывал в одном из своих интервью бывший глава «Белгразпромбанка» Виктор Бабарико.

«Я понимаю, что это банкир где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - отметил официальный белорусский лидер. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов».

По словам Лукашенко, его со школы «учили: не ври». «В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром», - заявил он.

Глава Беларуси в связи с этим пообещал в ближайшее время назначить и.о. главы правительства, «после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Неожиданно Александр Лукашенко намекнул, что Бабарико — пророссийский кандидат. В целом, это указывает, насколько далеко сейчас оказываются риторики официальных Минска и Москвы, если это стало негативом для белорусских властей.

«Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется», - добавил белорусский официальный лидер.

Бывший помощник (Цепкало)

Отвечая на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах, Лукашенко пожаловался, что пока мало знает людей, которые выдвинулись. За исключением одного, Валерия Цепкало, «своего бывшего помощника».

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите - почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо - скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», - сказал Александр Лукашенко.

Шелудивый (Тихановский)

По словам Лукашенко, женщины больш спокойно собирают подписи на этих выборах: «эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся». Видимо, разговор идет о зарегистрированных инициативных группах Натальи Кисель, Ольги Ковальковой и Анны Канопацкой, так как о кампании жены блогера Сергея Тихановского Светланы получился отдельный разговор.

«Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. - Прим.), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все - по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам...», - рассказал историю глава Беларуси.

Видимо, имеется в виду случай, когда Тихоновский заступился за участника пикета, которого хотел оштрафовать милиционер. Лукашенко пригрозил, что милиция — корпоративный народ, «найдет возможность, так ответит».

«Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация - это лучшая реклама. Они это так понимают», - считает глава Беларуси.

Его возмутила статья в «Коммерсанте» о Тихановском. «Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели», - намекнул Лукашенко.

Он напомнил, что Тихановский при этом не кандидат в президенты. «Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью», - сказал невероятное Лукашенко.

По его мнению, статья «Коммерсанта» показала, «откуда уши торчат, даже целые рога», он ее оценил как "накат на Лукашенко с уклоном на пандемию". И здесь, судя по всему, намеки на пророссийскость конкурента.

Сегодня вечером Сергей Тихановский и несколько его сторонников были задержаны в Гродно . По словам его сторонников, сперва к блогеру цеплялись две женщины с провокационными вопросами, потом они вызвали милицию и заявили, что Тихановский не хочет отвечать на их вопросы и уходить. Во время попытки задержания Тихановского началась потасовка, во время которой один из милиционеров упал. В милиции заявили, что задержаны участники конфликта, милиционер пострадал, проводится разбирательство.

Первый раз

Это первый раз, когда Александр Лукашенко высказался о конкурентах на выборах, сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

«Лукашенко на стадии сбора подписей не замечает своих противников. И это еще один из знаков, что кампания пройдет не так скучно как обычно», - заключил эксперт.