|
Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши? Но лучше в субботу оставайтесь дома
Источник материала: Партизан
Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра.
Об этом предупреждает Белгидромет.
Утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине страны пройдут сильные дожди. В Минске и области утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
МЧС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях лучше по возможности оставаться дома и отказаться от поездок.
Напомним, по предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается температура, характерная для этих чисел июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)