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Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»

29.05.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теплое и даже где-то домашнее общение с Александром Лукашенко прибавило праздничного настроения сотрудникам МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»

Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента. Мне очень понравилось, я вообще его очень уважаю. Приехали сюда с мужем, в Беларусь, устроились на завод работать с большим-большим удовольствием. Вообще народ здесь очень хороший.

Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»

Если честно, беседа была очень теплая, искренняя. Не чувствовалось напряжение. Все можно было видеть даже по людям, глаза у людей горели. Люди видели что-то, чувствовали. Чувствовали доброту и правду.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Теплое и даже где-то домашнее общение с Александром Лукашенко прибавило праздничного настроения сотрудникам МТЗ, сообщили в программе Новости...
 
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