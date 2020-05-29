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Ольга Картункова похудела на 84 кг, а на самоизоляции снова поправилась
Источник материала: ОНТ
Знаменитая юмористическая актриса Ольга Картункова
Напомним, Ольга Картункова два года сидела на диете и занималась спортом, она потеряла 84 кг!
Понятное дело, после такого преображения артистка полностью сменила гардероб. Теперь Ольга переживает, что ей снова могут понадобиться вещи большого размера.
Юмористка опубликовала два фото – обычное селфи, а второе – обработанное фильтром, где кажется, что лицо Ольги «расплылось». Она подписала снимки «До изоляции, после! Кто знает полезные дренажи разгрузочные – пишите, или меняю гардероб… опять».
Пост собрал более 180 комментариев за несколько часов. Подписчики поддержали Ольгу и написали множество комментариев с рекомендациями для похудения и очищения организма.
Фото: 24smi.org
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Знаменитая юмористическая актриса Ольга Картункова на своей странице в Instagram опубликовала пост, где написала, что на самоизоляции снова поправилась и скоро ей...
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