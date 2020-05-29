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Трамп объявил о прекращении всех отношений США с ВОЗ
Источник материала: ОНТ
Дональд Трамп объявил о разрыве всех отношений США и Всемирной организации здравоохранения, а примерно $450 млн в год, которые ранее выделял этой организации, он перенаправит на другие нужды,
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Фото: Reuters
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Дональд Трамп объявил о разрыве всех отношений США и Всемирной организации здравоохранения, а примерно $450 млн в год, которые ранее выделял этой организации, он...
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