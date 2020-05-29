«Это край!» Тренер «Смолевичей» - о печальной ситуации в клубе

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич на пресс-конференции после матча в Жодино, где его команда проиграла «Торпедо-БелАЗу», рассказал о сложной финансовой обстановке в клубе, добавив в конце фразу «Это край!». Его слова приводит корреспондент «Прессбола» .

— Настал момент, когда нужно огласить. Не хочется, чтобы заканчивалось терпение у ребят. Не хочется, чтобы наступил момент, когда мы сделали бы какой-то шаг. Например, кто-то на игру не выходит, устраивает задержки с началом матча. Я не хочу этим заниматься.



Фото: «Прессбол»

Честно: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование. Дальнейшая работа не имеет смысла.

Поверьте: цепляемся, как можем, чтобы играть до конца. Увы, обстоятельства и аргументы сильнее нас. Это перебор! Каждый день добавляются новости — каждая хуже предыдущей. Это край!

Напомним, после 11 туров у «Смолевичей» всего четыре очка , хуже дела с баллами обстоят только у «Белшины».

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