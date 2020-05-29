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Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники МТЗ преподнесли гостю символический подарок и ждут Президента на 75-летие.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники МТЗ преподнесли гостю...
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