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Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора

29.05.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора

Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора

Александру Лукашенко на МТЗ подарили миниатюру самого мощного белорусского трактора

Работники МТЗ преподнесли гостю символический подарок и ждут Президента на 75-летие.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники МТЗ преподнесли гостю...
 
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