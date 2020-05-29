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Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 10 тысяч электронных билетов для проезда в общественном транспорте белорусы ежедневно покупают по системе «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту инновационную технологию от резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» внедрили 29 мая и в Новополоцке – пока на нескольких маршрутах, но планы амбициозные.
Сканирую наклейку, и у меня сразу же появляется «оплатить» поездку. Я оплачиваю поездку. «Вы успешно приобрели один билет».
43 тысячи пассажиров в день или 1,5 миллиона в месяц. Общественным транспортом в Новополоцке пользуется едва ли не каждый второй житель молодого города. Теперь и здесь появилась возможность рассчитаться за проезд через приложение «Оплати».
Илья Кончиц, житель Новополоцка:
Иван Ращинский, директор АТП № 6 Новополоцка:
Впервые в стране одновременно с запуском продаж smart-билетов на одну поездку разработчик – резидент ПВТ компания LWO – предоставил возможность приобретать и электронные проездные. Для этого достаточно просто скачать приложение в Play Market и AppStore совершенно бесплатно.
Пока у меня ноль рублей в кошельке.
Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:
Почему надо сегодня постараться поставить систему «Оплати», всем постараться поставить? Потому что с понедельника «Белинвестбанк» проводит очень интересную акцию. С понедельника, с 25 числа, и будет проводить до 16 августа. По этой акции будет еженедельно розыгрыш 20 призов. В акции будут участвовать те, у кого на кошельке будет 50 рублей и более и кто сделает какое-то действие с «Оплати».
Олеся Усовская свой первый шаг к выигрышу, а заодно и к простым безналичным расчетам, уже сделала.
Олеся Усовская, жительница Новополоцка:
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Кроме того, это экологичность. Никакой бумаги, никаких денежных средств, все в электронном виде, ваш билет на смартфоне. Ну и самое главное – вы его никогда в жизни не потеряете и вспомните всю историю поездок, потому что вся история сохраняется в вашем устройстве. Дополнительные возможности – это экосистема «Белинвестбанка». Мы хотим, чтобы ваш мобильный телефон стал универсальным средством получения финансовых услуг, которые вам необходимы для жизни.
На географической карте системы «Оплати.Транспорт» уже 13 городов. Ежедневно по всей Беларуси покупают более 10 тысяч электронных билетов. IT-технологии все больше проникают в нашу жизнь, делая ее комфортной.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Таким образом, на автобусе можно приехать не только на нужную остановку, но и в мир возможностей сервиса «Оплати», где даже за перевод средств, в отличие от любых других приложений, не нужно платить комиссию.
Анастасия Бут, корреспондент:
*На правах рекламы
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч электронных билетов для проезда в общественном транспорте белорусы ежедневно покупают по системе «Оплати», сообщили в программе...
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