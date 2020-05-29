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Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

29.05.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 10 тысяч электронных билетов для проезда в общественном транспорте белорусы ежедневно покупают по системе «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту инновационную технологию от резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» внедрили 29 мая и в Новополоцке – пока на нескольких маршрутах, но планы амбициозные.

Анастасия Бут продолжит.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Сканирую наклейку, и у меня сразу же появляется «оплатить» поездку. Я оплачиваю поездку. «Вы успешно приобрели один билет».

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

43 тысячи пассажиров в день или 1,5 миллиона в месяц. Общественным транспортом в Новополоцке пользуется едва ли не каждый второй житель молодого города. Теперь и здесь появилась возможность рассчитаться за проезд через приложение «Оплати».

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Илья Кончиц, житель Новополоцка:
Новополоцк – молодежный город. Система, на мой взгляд, прикольная. Сегодня загружу, посмотрю.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Иван Ращинский, директор АТП № 6 Новополоцка:
Для предприятия ясно, что издержки на такого рода сопровождение гораздо меньше, чем на более устоявшиеся способы оплаты проезда, как компостеры, валидаторы. Поэтому мы заинтересованы в продвижении этого продукта и планируем весь наш подвижной состав, который работает в Новополоцке, перевести на такую систему оплаты проезда.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Впервые в стране одновременно с запуском продаж smart-билетов на одну поездку разработчик – резидент ПВТ компания LWO – предоставил возможность приобретать и электронные проездные. Для этого достаточно просто скачать приложение в Play Market и AppStore совершенно бесплатно.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Пока у меня ноль рублей в кошельке.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:
Отлично. Смотрите, у вас есть зато на первой странице две прекрасные вещи. Одна из них называется «принять деньги». Нажимайте на нее. А у меня есть отличная кнопка рядом «отправить деньги». Я сканирую ваш QR-код, и говорим, что вам 10 рублей.

Почему надо сегодня постараться поставить систему «Оплати», всем постараться поставить? Потому что с понедельника «Белинвестбанк» проводит очень интересную акцию. С понедельника, с 25 числа, и будет проводить до 16 августа. По этой акции будет еженедельно розыгрыш 20 призов. В акции будут участвовать те, у кого на кошельке будет 50 рублей и более и кто сделает какое-то действие с «Оплати».

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Олеся Усовская свой первый шаг к выигрышу, а заодно и к простым безналичным расчетам, уже сделала.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Олеся Усовская, жительница Новополоцка:
Я попробовала сама. Это быстро очень, это удобно, это позволяет не носить с собой наличные деньги, не стоять в очереди за талончиками, не быть привязанным к работе киосков или еще чего-то.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Мы выделяем пять причин, почему данная технология становится популярной. Первое – это безопасность. Вам не надо ни к чему прикасаться, никаких денежных средств при себе иметь, только ваш мобильный телефон. Вторая причина – это скорость. Наведя простым движением камеру мобильного устройства на QR-код, вы тут же покупаете билет по ссылке в приложение.

Кроме того, это экологичность. Никакой бумаги, никаких денежных средств, все в электронном виде, ваш билет на смартфоне. Ну и самое главное – вы его никогда в жизни не потеряете и вспомните всю историю поездок, потому что вся история сохраняется в вашем устройстве. Дополнительные возможности – это экосистема «Белинвестбанка». Мы хотим, чтобы ваш мобильный телефон стал универсальным средством получения финансовых услуг, которые вам необходимы для жизни.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

На географической карте системы «Оплати.Транспорт» уже 13 городов. Ежедневно по всей Беларуси покупают более 10 тысяч электронных билетов. IT-технологии все больше проникают в нашу жизнь, делая ее комфортной.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Наша цель – это вся наша страна. Наша цель – чтобы любой, приехав в любой другой город в нашей стране, мог этим приложением спокойненько оплатить, мог пользоваться и билетами, и проездными, то есть пользоваться всеми теми сервисами, которые в ряде городов дополнительно подключают к нашему сервису.

Таким образом, на автобусе можно приехать не только на нужную остановку, но и в мир возможностей сервиса «Оплати», где даже за перевод средств, в отличие от любых других приложений, не нужно платить комиссию.

Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции

Анастасия Бут, корреспондент:
Приложение «Оплати» это огромный функционал и безграничные возможности. Например, посредством смартфона можно рассчитаться по безналу за коммунальные услуги через систему ЕРИП, сделать покупки в магазинах, рассчитаться в кафе, ресторанах, кинотеатрах. Партнеров программы с каждым днем становится все больше.

*На правах рекламы

Люди в материале: Анастасия Бут, Илья Кончиц, Иван Ращинский, Кирилл Талейко, Олеся Усовская, Андрей Сокирко, Олег Кондратенко

 
 
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