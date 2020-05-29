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«Дособирался до серьезного инцидента». По БТ прокомментировали задержание Тихановского в Гродно

30.05.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Один широко известный в узких кругах сборщик подписей дособирался до серьезного инцидента», — так по БТ прокомментировали Гродно задержали Сергея Тихановского">произошедшее с Тихановским в Гродно. Сюжет был показан в вечернем выпуске новостей.

Ведущий отметил, что собирал он (фамилия Тихановского в сюжете так и не прозвучала) подписи за «картонное изображение собственной жены».

Видео: АТН: новости Беларуси и мира

— Уже с первых минут этот сбор подписей перерос в митинг, а по закону, отметим, проводить на этом этапе избирательной кампании агитационный митинг — запрещено.

В сюжете также прозвучало, что отвечать «на элементарные вопросы избирателей собиратель не хотел».

— В итоге такая манера общения переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади. Один из сотрудников милиции подвергся нападению.

Сюжет сопровождался видео со стрима канала «Страна для жизни». Там видно, что женщина навязчиво преследует Тихановского, он пытается уйти от нее, называя происходящее провокацией, а сотрудники милиции хватают его за локоть.

По информации команды Тихановского, сегодня после пикета по сбору подписей в Гродно вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей. Всего 10 человек.

Совпадение

Интересно, что 29 мая, во время посещения Минского тракторного завода, когда речь зашла об избирательной кампании, Александр Лукашенко посоветовал ее участникам быть с милицией поаккуратнее.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил, когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам…

На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим.) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются, — сказал Лукашенко.

О каком конкретно происшествии шла речь, президент не уточнил. Возможно, он имел в виду инцидент в Могилеве 5 мая, когда местные не дали сотрудникам ГАИ задержать водителя команды Тихановского.

По информации портала Hrodna.life, пострадавшего в пятницу в Гродно сотрудника милиции доставили в областную больницу скорой помощи. У него ушиб брюшной стенки, но его не госпитализировали.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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