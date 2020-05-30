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Найден пропавший Кравчук Геннадий Николаевич. Погиб...
30.05.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Найден пропавший Крaвчук Геннадий Николаевич (21.05.1965 г.р.), проживающий по адресу: г. Брест, пер. Брестских дивизий д. 16А.
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Найден пропавший Крaвчук Геннадий Николаевич (21.05.1965 г.р.), проживающий по адресу: г. Брест, пер. Брестских дивизий д. 16А. Выражаем искренние соболезнования...
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