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Найден пропавший Кравчук Геннадий Николаевич. Погиб...

30.05.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Найден пропавший Крaвчук Геннадий Николаевич (21.05.1965 г.р.), проживающий по адресу: г. Брест, пер. Брестских дивизий д. 16А.

Найден пропавший Кравчук Геннадий Николаевич. Погиб...


Выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего.

Найден поисковой группой ПСО "Ангел, г. Брест" при проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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  Найден пропавший Крaвчук Геннадий Николаевич (21.05.1965 г.р.), проживающий по адресу: г. Брест, пер. Брестских дивизий д. 16А. Выражаем искренние соболезнования...
 
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