Эти 10 российских сериалов самые лучшие по версии русскоязычных пользователей. Вы их видели?

Источник материала: Tut.by

Если уж и тратить время на сериал, то хотя бы на крутой. Мы уже спрашивали у вас , видели ли вы топ-20 лучших шоу со всего мира. Сегодня остановимся на российских. Все-таки белорусы часто выбирают их для просмотра. AFISHA показывает десятку лучших сериалов — если вы какой-то не видели, берите на заметку.

Для составления топа мы взяли 10 лучших сериалов по рейтингу из этого списка «Кинопоиска», а также убрали оттуда мультсериалы и различные шоу, которые к классическим сериалам не относятся (например, обзоры BadComedian на кино).

Если вы смотрели фильм, мы засчитываем вам балл, если нет — рассказываем, о чем он. Вдруг вы захотите посмотреть?