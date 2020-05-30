Беларусь и Европейский союз выполнили все процедуры, необходимые для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.
Соглашение об упрощении выдачи виз между Беларусью и Евросоюзом вступает в силу 1 июля. Сегодня 29 мая беларусский МИД получил от Европейской службы внешних действий официальное уведомление о завершении ратификации соглашений о визах и реадмиссии.
Напомним, Европарламент проголосовал за них 13 мая, а совет Евросоюза утвердил их 27 мая.
В соответствии с текстом соглашений, они вступают в силу в первый день второго месяца после обмена ратификfционными уведомлениями. Беларусь закончила ратификацию документов еще в апреле.
Соглашение об упрощении виз предполагает снижение стоимости шенгенской визы для беларусов до 35 евро.
Сроки рассмотрения сокращаются до 10 календарных дней, обращаться за визами можно будет за полгода до выезда. При этом расширяются возможности для беларусов получить многократные краткосрочные визы со сроком действия больше года, пишет