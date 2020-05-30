Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь и Европейский союз выполнили все процедуры, необходимые для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Соглашение об упрощении выдачи виз между Беларусью и Евросоюзом вступает в силу 1 июля. Сегодня 29 мая беларусский МИД получил от Европейской службы внешних действий официальное уведомление о завершении ратификации соглашений о визах и реадмиссии.

Напомним, Европарламент проголосовал за них 13 мая, а совет Евросоюза утвердил их 27 мая.

В соответствии с текстом соглашений, они вступают в силу в первый день второго месяца после обмена ратификfционными уведомлениями. Беларусь закончила ратификацию документов еще в апреле.

Соглашение об упрощении виз предполагает снижение стоимости шенгенской визы для беларусов до 35 евро.