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На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности объявлен на субботу: ветер еще больше усилится

30.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об усилении ветра до 20 м/с в субботу, 30 мая, предупреждает МЧС. Этот показатель, соответствующий значению "крепкий и очень крепкий ветер", лишь незначительно не дотягивает до оценки "шторм" по шкале Бофорта.




Согласно прогнозу синоптиков, утром и днем на большей части территории Беларуси, включая Минск, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По юго-восточной половине пройдут сильные дожди. 

В воскресенье, 31 мая, ветреная дождливая погода сохранится.

В данной связи в МЧС рекомендуют:

убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
поставить машину в гараж, при отсутствии гаража следует парковать ее вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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Об усилении ветра до 20 м/с в субботу, 30 мая, предупреждает МЧС. Этот показатель, соответствующий значению "крепкий и очень крепкий ветер", лишь незначительно не...
 
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