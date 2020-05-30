Вот это поворот! Строители прислали на «Доску позора» результаты самодельных ремонтов. Это весело

Источник материала: Tut.by

Читатели часто нам присылают фото, на которые без смеха смотреть невозможно — до чего же нелепы бывают ошибки строителей. Те в долгу не остаются и фотографируют результаты трудов тех, кто решил строить самостоятельно. В общем, сегодня на « Доске позора » будет над чем посмеяться, а кто-то и призадумается, своим ли делом он занимается.

Могилев. Работники ЖЭУ отремонтировали урну возле подъезда. Кажется, это шедевр.



Фото предоставлено читателем



Фото предоставлено читателем

Витебск. Здесь настоящая стройка века по строительству путепроводу. Читателя смущают столбы по центру пешеходной части моста — так и должно быть, по нормативам?









Какой адрес у этого дома? Если бы автор фото не подсказал, то никогда бы не догадались. Это улица Кольцова, 32 в Минске.



Фото предоставлено читателем

Дом 1995 года постройки, оштукатуренный газосиликат. Кажется, стены уже не спасти: блоки разрушаются.



Фото предоставлено читателем

Зачем нанимать строителей, если есть свободное время и желание сделать мансарду? Вот смотрите, какой фронтон можно сделать своими руками.



Фото предоставлено читателем

Этот сложный сантехнический узел не сможет повторить ни один настоящий сантехник. Потому что на такое способны лишь те, кто всегда все делает сам.



Фото предоставлено читателем

Спорное решение, конечно. Все знают, что синяя изолента надежнее.



Фото предоставлено читателем

А это подключение для нас загадка. Но должно же быть объяснение, от чего этот штепсель и почему он подключается не в розетку?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Калиновского, 39, детский сад № 210. Нам пишут, что забор и ворота этого дошкольного учреждения в плачевном состоянии. Способы их ремонта вызывают удивление: железный лом, пластиковая бутылка и скотч. Кто-нибудь подскажет, как это работает?



Фото предоставлено читателем

Гомель, остановка «Улица Чонгарской дивизии». Здесь разваливается тротуарная плитка.



Фото предоставлено читателем

Нам пишут, что на протяжении многих лет жители дома № 16 по улице Тургенева в Дзержинске вынуждены преодолевать такую вот канаву в своем дворе. «И это не говоря о сопутствующих проблемах, таких как отсутствие тротуаров, парковки, своевременной уборки мусора возле подъездов и ремонта в самих подъездах. Простыми словами, куда ни глянь, сплошной ужас и разочарование», — сообщает местный житель.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Яна Райниса, 2. Здесь возле детского сада обнаружили открытый канализационный колодец. Судя по мусору внутри, он уже давно стоит без люка.









Могилев, переулок Гоголя, дом 8, 3-й подъезд. Капитальный ремонт входной группы завершился две недели назад, но у жителей подъезда есть пара претензий: где решетка для ног и почему нижние ступеньки выполнены с обратным уклоном, ведь после каждого дождя там скапливается вода?









Минск, улица Павлины Меделки, 11, 2-й подъезд. Жильцы нового арендного дома добивались ремонта двери в подъезд, но в ЖЭСе им предложили сделать это за свой счет. В итоге сломанную дверь сняли, а взамен ничего не поставили.









Минск, улица Голодеда, 51−2, 2-й подъезд. Что здесь случилось? Мусор на площадке не просто так валяется — он появился здесь после прочистки мусоропровода. «В пятницу 22.05.2020 около 16.00 рабочие „прочистили“ мусоропровод и ушли: рабочий день закончился, мол, завтра уберем», — возмущается автор фото. Стоит заметить, что этой проблемы и не было бы, если бы мусоропровод был заварен.



Фото предоставлено читателем

Воложин — не лучшее место для прогулок мамочек с колясками и инвалидов, здесь прямо барьерная среда — сплошные высокие бордюры.













Еще один пример самодеятельного ремонта. Плитку на стену может любой приклеить, но как это сделать так, чтобы выключатель нормально смотрелся?



Фото предоставлено читателем

А это фото мы назовем «крутой поворот»:



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .