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Лукашенко рассказал, сколько в его хозяйстве тракторов

30.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко рассказал, сколько тракторов в его коллекции, сюжет был показан в вечернем эфире телеканала ОНТ.




В пятницу глава государства посещал Минский тракторный завод. Выступая перед заводчанами, он сообщил, что в его личном пользовании находятся два трактора.

"У меня два трактора. Один из них мне подарил этот завод. Второй я купил давно-давно", – сказал Лукашенко.

Он также уточнил, что сам много работал на этой технике. "Я работаю на вашем тракторе: где-то траву покошу или плуг зацеплю", – добавил белорусский лидер.

Во время визита на завод президенту вручили подарок – модель самого мощного трактора. Лукашенко пообещал поставить его во Дворце независимости.
 
 
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Александр Лукашенко рассказал, сколько тракторов в его коллекции, сюжет был показан в вечернем эфире телеканала ОНТ.
 
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