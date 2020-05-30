Лукашенко рассказал, сколько в его хозяйстве тракторов













В пятницу глава государства посещал Минский тракторный завод. Выступая перед заводчанами, он сообщил, что в его личном пользовании находятся два трактора.





"У меня два трактора. Один из них мне подарил этот завод. Второй я купил давно-давно", – сказал Лукашенко.





Он также уточнил, что сам много работал на этой технике. "Я работаю на вашем тракторе: где-то траву покошу или плуг зацеплю", – добавил белорусский лидер.





Во время визита на завод президенту вручили подарок – модель самого мощного трактора. Лукашенко пообещал поставить его во Дворце независимости.



