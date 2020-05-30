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Лукашенко рассказал, сколько в его хозяйстве тракторов
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко рассказал, сколько тракторов в его коллекции, сюжет был показан в вечернем эфире телеканала
В пятницу глава государства посещал Минский тракторный завод. Выступая перед заводчанами, он сообщил, что в его личном пользовании находятся два трактора.
"У меня два трактора. Один из них мне подарил этот завод. Второй я купил давно-давно", – сказал Лукашенко.
Он также уточнил, что сам много работал на этой технике. "Я работаю на вашем тракторе: где-то траву покошу или плуг зацеплю", – добавил белорусский лидер.
Во время визита на завод президенту вручили подарок – модель самого мощного трактора. Лукашенко пообещал поставить его во Дворце независимости.
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Александр Лукашенко рассказал, сколько тракторов в его коллекции, сюжет был показан в вечернем эфире телеканала ОНТ.
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