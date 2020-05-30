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Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая

30.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".



В документе говорится, что китайская сторона проводит кампанию, которая может угрожать интересам США, в частности приобретение секретных технологий и интеллектуальной собственности.

Как заявляется в указе, китайская кампания "широко и хорошо финансируется" и может быть использована для модернизации армии страны.

Запрет на въезд коснется тех аспирантов и докторов наук, которые каким-то образом могут иметь связь с китайским оборонным сектором, а целью их поездки в США является проведение исследований.

В администрации Трампа подчеркнули, что обвинения в связи с кражей интеллектуальной собственности были предъявлены порядка 50 лицам КНР только за 2019 год.
 
 
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Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
 
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