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БелВЭБ предлагает отсрочку по кредиту, а БСБ - платить зарплату по телефону: топ новостей банков

30.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банки продолжают демонстрировать готовность чутко реагировать на изменения, которые происходят из-за пандемии. На этой неделе большая часть новостей так или иначе касалась дистанционных сервисов или экономической ситуации в стране.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отсрочка по кредиту для тех, у кого упала зарплата

Поддержать тех, чье финансовое состояние ухудшилось к кризис, решил Банк БелВЭБ. В банке начали рассматривать ходатайства на предоставление отсрочки по погашению платежей по кредитам на срок 6 месяцев с последующей рассрочкой погашения основного долга и уплаты процентов до окончания срока полного возврата.

— В случае, если срок с даты обращения кредитополучателя за применением отсрочки до окончания срока кредитования составляет менее 2 лет, одновременно с отсрочкой осуществляется перенос срока погашения кредита на 6 месяцев, — уточнили в банке.

Отсрочку не будут предоставлять по кредитам, выданным после 1 апреля 2020 года, а также по некоторым кредитным продуктам банка. Не смогут претендовать на рассрочку те, кто раньше допустил просрочки по платежам.

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Еще один онлайн-кредит

Если же вы уверены в своей платежеспособности и только собираетесь взять кредит, то включите в возможные варианты новый кредит от МТБанка.

Онлайн-кредит «Еще больше» предоставляется на сумму от 500 до 19 000 и сроком до 7 лет, выдается без залога и поручителей. Оформить заявку можно на сайте банка или в мобильном банке.

— Если кредит одобрен, вы сразу же сможете подписать договор в электронном виде и получить деньги на виртуальную карту в течение 5 минут, в том числе и ночью, в выходные и праздничные дни. Пользоваться этими деньгами можно сразу же после зачисления на счет, — обещают в банке.
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Отправьте сотрудникам зарплату со смартфона

Такую возможность юрлицам предоставляет БСБ Банк. В обновленном мобильном банке появились новые функции: зачислять зарплату сотрудникам, отправлять документы в банк и общаться с операционистом со смартфона.

Кроме того, со смартфона можно отправлять в банк файлы и электронные версии документов. Их нужно лишь сфотографировать прямо в мобильном приложении, при этом они не потеряют юридической силы.

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Банки продолжают демонстрировать готовность чутко реагировать на изменения, которые происходят из-за пандемии.
 
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