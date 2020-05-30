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БелВЭБ предлагает отсрочку по кредиту, а БСБ - платить зарплату по телефону: топ новостей банков
Источник материала: Tut.by
Банки продолжают демонстрировать готовность чутко реагировать на изменения, которые происходят из-за пандемии. На этой неделе большая часть новостей так или иначе касалась дистанционных сервисов или экономической ситуации в стране.
Отсрочка по кредиту для тех, у кого упала зарплата
Поддержать тех, чье финансовое состояние ухудшилось к кризис, решил
— В случае, если срок с даты обращения кредитополучателя за применением отсрочки до окончания срока кредитования составляет менее 2 лет, одновременно с отсрочкой осуществляется перенос срока погашения кредита на 6 месяцев, —
Отсрочку не будут предоставлять по кредитам, выданным после 1 апреля 2020 года, а также по некоторым кредитным продуктам банка. Не смогут претендовать на рассрочку те, кто раньше допустил просрочки по платежам.
Еще один онлайн-кредит
Если же вы уверены в своей платежеспособности и только собираетесь взять кредит, то включите в возможные варианты новый кредит от
Онлайн-кредит «Еще больше» предоставляется на сумму от 500 до 19 000 и сроком до 7 лет, выдается без залога и поручителей. Оформить заявку можно на сайте банка или в мобильном банке.
— Если кредит одобрен, вы сразу же сможете подписать договор в электронном виде и получить деньги на виртуальную карту в течение 5 минут, в том числе и ночью, в выходные и праздничные дни. Пользоваться этими деньгами можно сразу же после зачисления на счет, —
Отправьте сотрудникам зарплату со смартфона
Такую возможность юрлицам
Кроме того, со смартфона можно отправлять в банк файлы и электронные версии документов. Их нужно лишь сфотографировать прямо в мобильном приложении, при этом они не потеряют юридической силы.
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Банки продолжают демонстрировать готовность чутко реагировать на изменения, которые происходят из-за пандемии.
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