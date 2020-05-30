Спасибо, родная школа! Слово родителей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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11 лет, изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту выстраивались наши теплые и доверительные отношения с педагогическим коллективом СШ № 1 г. Несвижа. 11 лет мы были одним целым, переживали радости и разочарования, взлеты и падения…

1 сентября 2009… Маленькие ручки наших детей-первоклассников взяла в свои теплые, по-матерински открытые ладони наша Татьяна Васильевна Данкевич. Именно с ней они стали коллективом. Именно она научила наших детей быть человечными, терпеливыми, толерантными. Именно Татьяна Васильевна учила и нас, родителей, прислушиваться сердцем к своим детям.





Разве можно забыть наши научные конференции, поездки в театры, походы, родительские собрания, праздничные концерты? Во всей жизни начальной школы был заложен главный принцип нашего учителя: «Стать не просто первым учителем по счету, а первым другом и помощником на ступеньке к новым знаниям и открытиям»! И у Вас это получилось, уважаемая Татьяна Васильевна!

1 сентября 2013 года … Встреча с Любовью Августиновной Азарко, нашим классным, во всех определяющих смыслах, руководителем.

7 лет ее рука держала пульс жизни каждого ребенка и каждого родителя! 7 лет неимоверного труда, сплетенного с великой мудростью, тактом и любовью к своему делу! С Любовью Августиновной конференции уже стали международными, походы — с ночевкой, поездки в театры — с осмысленным обсуждением репертуара, экскурсии по городам и историческим местам Беларуси — наполненными любовью и гордостью за свою страну. А поездка в Санкт-Петербург!… Разве можно забыть, когда свою 16-ю весну встречаешь в 12 ночи, в автобусе со всем классом! Это впечатление на всю жизнь.

Наши родительские собрания… К каждому — огромная подготовка! Выверена каждая отметка, продуманы все рекомендации родителям и детям, подготовлена презентация о жизни класса. Возможно, поэтому, вплоть до 11 класса, у нас была практически 100 % явка родителей на собрания. Возможно, поэтому в нашем классе 9 (!) учеников претендуют сегодня на золотую медаль. Возможно, именно поэтому хочется, чтобы весь мир знал, как нам повезло с Вами, дорогая Любовь Августиновна!

Дорогие учителя! Низкий Вам родительский поклон за любовь к нашим детям! Она чувствовалась во всём! Она чувствовалась тогда, когда Вы, дорогая Валентина Станиславовна Хилько, готовили детей к олимпиадам и конференциям по обществоведению, когда приходили к автобусу провожать нашего сына в Москву, на международную конференцию, и приносили листочки с записями, книги, чтоб он ничего не забыл!

Она чувствовалась тогда, когда сын-подросток с волнением и нетерпением собирался на занятия к Ольге Анатольевне Шумской! И именно эти занятия стали определяющими в выборе профессии!

Она чувствовалась тогда, когда круглосуточно была открыта книга по английскому языку — чтобы только не разочаровать Татьяну Владимировну Юревич! И благодаря полученным знаниям, а это знания практически уровня В2, нашим детям будет комфортно в любой стране!

Она чувствовалась на уроках математики у Натальи Александровны Ивановой и уроках белорусского языка и литературы Светланы Николаевны Гаспадарик, на уроках физики у Александра Андреевича Ахримени и уроках химии у Натальи Владимировны Наркевич, на уроках биологии у Натальи Васильевны Щурской и на уроках информатики у Натальи Анатольевны Кухто, на уроках географии у Александры Владимировны Шингирей, на уроках труда у Ирины Францевны Орёл и на уроках физической культуры у Ивана Сергеевича Скакуновского. Собственно, в каждом учителе нашей школы, который хоть когда-то соприкасался с нами и нашими детьми, было уважение, терпение, профессионализм.

И отдельной строкой о руководстве нашей школы, ибо каждый из нас понимает: «Всё начинается с головы».

Уважаемая Зоя Ивановна Мостовская! Именно с Вами начинался наш прекрасный школьный путь, и, встречаясь сегодня, Вы так же интересуетесь жизнью наших детей. Вы так же неравнодушны и небезучастны к их судьбе. Это дорогого стоит!

Наша дорогая Татьяна Ивановна Дубовик! Спасибо огромное за то, что двери Вашего кабинета были всегда открыты для нас, что мобильный телефон был всегда доступен, а главное — Ваша душа и сердце всегда распахнуты и готовы для любой помощи и детям, и родителям!

Наши завучи! Ольга Викторовна Войтович, спасибо Вам огромное за качество организации образовательного процесса, за каждый факультатив, за каждую олимпиаду и конференцию, за каждый великолепный урок наших учителей!

Наталья Владимировна Кулик! Какие чудесные, эстетические и филигранные воспитательные мероприятия у нас получались! Разве можно, к примеру, забыть День учителя, линейки к первому сентября и последнему звонку, встречи с интересными людьми? Это были настоящие праздники — спасибо Вам огромное!

30 мая 2020 года.… Теперь уже в ладонях взрослых юношей и девушек, которых ты, дорогая наша первая школа, вырастила и воспитала, окажется весь мир прекрасной взрослой жизни. С грустью простимся мы со своей школой, но с уверенностью отпустим своих детей во взрослую жизнь, потому что ты, школа, воспитала их так, что они знают, что жизнь будет покушаться на их веру в добро и истину, но это не означает, что они должны отдавать ее добровольно. Они знают, что если их идеалы пошатнутся, значит, они были недостаточно крепки, недостаточно чисты. Зрелость, к которой они стремятся, должна сделать их еще крепче, проще, правдивее, чище, добрее.

Спасибо, родная, неповторимая наша школа!

Дмитрий и Ольга Пуляк,

от имени родителей 11 «А» класса ГУО «Средняя

школа № 1 г. Несвижа».