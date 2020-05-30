Лукашенко балдеет от термина «вертолетные деньги»

















Первый раз он его использовал на политическом совещании в понедельник, 25 мая.





«Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие (участники избирательной кампании – ред.). Где-то были-были. Бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги. Знаете, с вертолета будут разбрасывать деньги, особенно тебе (обращаясь в Кочановой) в Минске повезет», - сказал тогда белорусский правитель.





Сегодня, посещая МТЗ, Лукашенко опять говорил о разбрасывании денег с вертолета. Реагируя на реплику доклада о том, что МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии, он заявил: "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места".





В общем, радует лишь то, что Лукашенко об этом термине услышал только неделю, а не лет 15 назад. В противном случае уже бы всю страну от слова «вертолет» тошнило. А ведь как греет мысль: «Летишь в вертолете над Александрией и разбрасываешь купюры… А еще круче над Минском…»



