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Лукашенко балдеет от термина «вертолетные деньги»

30.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко недавно познакомился с термином «вертолетные деньги». И хотя он не совсем понимает, что это означает, этот термин вызывает у белорусского правителя восторг.





Первый раз он его использовал на политическом совещании в понедельник, 25 мая.

«Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие (участники избирательной кампании – ред.). Где-то были-были. Бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги. Знаете, с вертолета будут разбрасывать деньги, особенно тебе (обращаясь в Кочановой) в Минске повезет», - сказал тогда белорусский правитель.

Сегодня, посещая МТЗ, Лукашенко опять говорил о разбрасывании денег с вертолета. Реагируя на реплику доклада о том, что МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии, он заявил: "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места".

В общем, радует лишь то, что Лукашенко об этом термине услышал только неделю, а не лет 15 назад. В противном случае уже бы всю страну от слова «вертолет» тошнило. А ведь как греет мысль: «Летишь в вертолете над Александрией и разбрасываешь купюры… А еще круче над Минском…»

«Вертолётные деньги» (англ. Helicopter money) — мысленный эксперимент Милтона Фридмана, призванный продемонстрировать отсутствие реального эффекта денежной эмиссии. Фридман представил эмиссию упрощенно в виде разбрасывания денег с вертолета. Если люди соберут сброшенные деньги и начнут их тратить, это не приведет к росту реального выпуска (ВВП) в экономике. Будет наблюдаться лишь номинальный эффект в виде роста цен (инфляции) и номинального выпуска. Аналогичный мысленный эксперимент использовался ранее Давидом Юмом.

Впоследствии образ, придуманный Фридманом, был переосмыслен и словосочетание «вертолетные деньги» стали использовать для описания нетрадиционных инструментов денежно-кредитной политики в сочетании с фискальной политикой. Предполагалось, что в качестве нетрадиционного инструмента «вертолетные деньги» будут иметь реальный эффект.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко недавно познакомился с термином «вертолетные деньги». И хотя он не совсем понимает, что это означает, этот термин вызывает у белорусского правителя...
 
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